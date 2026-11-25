Und tatsächlich meldete sich der VAR. Der Schiedsrichter betrachtete die Szene noch einmal und nahm den Ausschluss schließlich tatsächlich zurück. Weder sei ein grobes Foulspiel vorgelegen, noch sei Veiga letzter Mann gewesen. Gelb sah der Verteidiger aber dennoch. Bei Slavia sorgte die Entscheidung hingegen für Verärgerung ...