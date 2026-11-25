Aufregung in der Champions-League-Partie zwischen Slavia Prag und Villarreal. Kurz vor dem Pausenpfiff zeigt Schiedsrichter Rade Obrenovic Villarreal-Profi Renato Veiga die Rote Karte. Eine umstrittene Entscheidung – zu der sich schließlich auch der VAR meldet.
Beim Stand von 0:0 ging Veiga in der 45. Minute ungeschickt in den Zweikampf mit Slavia-Stürmer Mojmir Chytil. Der Villarreal-Verteidiger erwischte seinen Gegenspieler mit dem Ellbogen und der Pfiff des Unparteiischen ertönte.
„Sehr harte Entscheidung“
Obrenovic zückte sogleich die Rote Karte. Eine Entscheidung, die von den Slavia-Spielern und den Fans goutiert – von den Spaniern allerdings gleich heftig kritisiert wurde. Auch bei Sky war man sich während der Übertragung einig: „Eine sehr harte Entscheidung. Eigentlich schon überhart.“
Und tatsächlich meldete sich der VAR. Der Schiedsrichter betrachtete die Szene noch einmal und nahm den Ausschluss schließlich tatsächlich zurück. Weder sei ein grobes Foulspiel vorgelegen, noch sei Veiga letzter Mann gewesen. Gelb sah der Verteidiger aber dennoch. Bei Slavia sorgte die Entscheidung hingegen für Verärgerung ...
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