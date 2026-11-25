Unverhofft hatte die SPÖ am Mittwoch, dem Tag des Budgetbeschlusses für 2027 und 2028 im Landtag, ihren großen Auftritt. Es war aber nicht die Aufmerksamkeit, die sich die Genossen gewünscht haben. Denn eine Umfrage, die die SPÖ am Vormittag präsentierte, entwickelte sich im Lauf des Tages zur Blamage.