Ein bisher einmaliger Vorgang spielte sich am Mittwoch in Salzburg ab! Die Roten stellten Befragungsergebnisse zur Landtagswahl 2028 vor. Nur kurze Zeit später rückten die Meinungsforscher aus, die die Befragung durchgeführt hatten, und stellten die Zahlen richtig.
Unverhofft hatte die SPÖ am Mittwoch, dem Tag des Budgetbeschlusses für 2027 und 2028 im Landtag, ihren großen Auftritt. Es war aber nicht die Aufmerksamkeit, die sich die Genossen gewünscht haben. Denn eine Umfrage, die die SPÖ am Vormittag präsentierte, entwickelte sich im Lauf des Tages zur Blamage.
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