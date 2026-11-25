Nach einer Pause von 12 Jahren als TV-Hauptdarsteller kehrt Hollywood-Star Charlie Sheen (61) mit einer neuen Sitcom auf die Bildschirme zurück. Auch sein Vater Martin Sheen (86) ist mit dabei.
Durch „Two and a Half Men“ wurde Charlie Sheen weltberühmt – die Kultserie lief bis 2015. Doch Sheen sorgte auch mit Drogen, Abstürzen und seinem spektakulären Rauswurf aus der Erfolgsserie im Jahr 2011 für ziemlichen Wirbel. Seit dem Ende von „Anger Management“ 2014 hatte der 61-Jährige keine TV-Hauptrolle mehr.
Charlie Sheen spielt Lebemann in neuer Sitcom
Doch nun feiert er sein spektakuläres Comeback. Wie das Filmmagazin „Deadline“ berichtete, wird für den Sender AMC und seinen Streamingarm AMC+ (u.a. über Prime Video zu streamen) die neue Sitcom „Happy Jack“ entwickelt. Sheen spielt Jack Chambers, einen Mann, der sein Leben lang wenig Verantwortung übernommen hat und zwei erwachsene Töchter hat. Sein Vater, dargestellt von Martin Sheen, war maßgeblich an ihrer Erziehung beteiligt. Die familiäre Situation verändert sich, als eine Tochter einen ehemaligen Investmentbanker mitbringt, der inzwischen als Vanlife-Guru lebt und ungefähr so alt ist wie Jack.
Mit den Autoren Jim Patterson und Matt Ross sind zwei Macher beteiligt, die bereits bei „Two and a Half Men“ mit Sheen zusammenarbeiteten. Sheen ist bei „Happy Jack“ zudem Executive Producer.
Ich habe immer gehört, dass die wirklich wichtigen Momente dann passieren, wenn sie passieren sollen.
Charlie Sheen über seine Rückkehr ins Fernsehen
Dreharbeiten und Ausstrahlung 2027 geplant
„Happy Jack“ wird als Multi-Camera-Comedy vor echtem Studiopublikum gedreht. An einem legendären Ort: in dem Warner-Bros.-Studio, in dem einst schon „Friends“ entstand. Zunächst sind sechs Folgen geplant. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2027 in Los Angeles beginnen, die Ausstrahlung ist ebenfalls für 2027 vorgesehen.
Charlie Sheen erklärte zu seiner Rückkehr ins Fernsehen: „Ich habe immer gehört, dass die wirklich wichtigen Momente dann passieren, wenn sie passieren sollen. Die Verantwortlichen bei AMC haben maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Moment jetzt gekommen ist.“
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