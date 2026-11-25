Charlie Sheen spielt Lebemann in neuer Sitcom

Doch nun feiert er sein spektakuläres Comeback. Wie das Filmmagazin „Deadline“ berichtete, wird für den Sender AMC und seinen Streamingarm AMC+ (u.a. über Prime Video zu streamen) die neue Sitcom „Happy Jack“ entwickelt. Sheen spielt Jack Chambers, einen Mann, der sein Leben lang wenig Verantwortung übernommen hat und zwei erwachsene Töchter hat. Sein Vater, dargestellt von Martin Sheen, war maßgeblich an ihrer Erziehung beteiligt. Die familiäre Situation verändert sich, als eine Tochter einen ehemaligen Investmentbanker mitbringt, der inzwischen als Vanlife-Guru lebt und ungefähr so alt ist wie Jack.