Ministerium ist sich „der Herausforderungen bewusst“

Das Bundesministerium für Justiz betonte in einer Stellungnahme an die „Krone“, man sei sich „der Herausforderungen dieses Standortes voll bewusst“: „Aus medizinischer Sicht sind im Zusammenhang mit dem Mpox-Virus aufgrund der rasch gesetzten Schritte derzeit keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die ersten betroffenen Insass:innen konnten bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden, alle weiteren befinden sich in einem fortgeschrittenen Quarantänestadium und zeigen bis dato keine Symptome.“

Darüber hinaus trage die „derzeit laufende, schrittweise Funktions- und Bestandssanierung“ der Justizanstalt maßgeblich dazu bei, „die hygienischen und baulichen Standards nachhaltig zu heben und einem Schädlingsbefall langfristig vorzubeugen“. Während der bis 2030 anberaumten Bauphase will man durch engmaschige Kontrollen und begleitende Präventionsmaßnahmen sicherstellen, dass der laufende Betrieb möglichst nicht beeinträchtigt wird.