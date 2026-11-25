Gesundheitsalarm in Österreichs größtem Häfen! Das „Einser“, wie das Gefängnis in der Wiener Josefstadt im Volksmund auch genannt wird, hat nach Affenpocken mit Bettwanzen-Befall zu kämpfen. Zudem ist die Justizanstalt völlig überfüllt.
Hilfeschrei der Justizwache! Für viele Wachbeamte versinkt die Justizanstalt Josefstadt derzeit langsam im Chaos. Denn neben den aktuellen Gesundheitsproblemen ist auch die Kapazitätsgrenzen längst gesprengt – Österreichs größte Justizanstalt ist derzeit bummvoll. Nächtliche Zugänge könnten nicht mehr auf reguläre Abteilungen verteilt werden, die Inhaftierten müssten in der äußerst spartanischen Zugangszelle ausharren.
In vielen Abteilungen herrscht das große Krabbeln
Der brisante Hintergrund: In vielen Abteilungen wüten eben derzeit Bettwanzen, zudem müssen wegen des Ausbruchs der Affenpocken Verdachtsfälle isoliert bzw. gebündelt zusammengelegt werden. „Ein heilloses Durcheinander. Wir versuchen irgendwie die Ordnung aufrecht zu erhalten“, beschreibt ein Justizbeamter der „Krone“ die aktuellen Zustände.
Die nackten Zahlen sprechen Bände: Die Justizanstalt Josefstadt hat eine Kapazität von knapp 1.000 Insassen (plus 67 in der Außenstelle Wilhelmshöhe). Der Stand von Dienstagmorgen: 1.165 nur im Haupthaus. Stand Mittwochmittag: 1.150. Also eine sogenannte Überbelebung.
FPÖ-Sicherheitssprecher: „Gute Nacht, Wien!“
„Die Abteilungen sind verdreckt, es herrschen Zustände, als hätten wir einen Belag von rund 1.300 Insassen. Denn durch die Wanzen und Affenpocken können ja gewissen Zellen gar nicht belegt werden“, übt FPÖ Sicherheitssprecher Christian Lausch auf Nachfrage heftige Kritik.
Und der Nationalratsabgeordnete wettert weiter: „Wenn nicht einmal mehr Zugänge verwahrt werden können, ist das ein Skandal erster Güte. Das kollektive Versagen der Verliererampel nimmt jetzt ganz neue Ausmaße an.“ Durch die katastrophale Asylpolitik der letzten Jahre kämen immer mehr Kriminelle in die Stadt. Lausch: Die SPÖ-Justizministerin duckt sich weg – Gute Nacht, Wien!
Die Justizanstalt Josefstadt liefert immer wieder Schlagzeilen: Erst im Vorjahr fiel nach einem Wasserohrbruch der Strom aus. Jugendliche, die am Nebendach des Grauen Hauses herumturnten und mit Videos in sozialen Netzwerken prahlten, sorgten heuer für Aufregung.
Ministerium ist sich „der Herausforderungen bewusst“
Das Bundesministerium für Justiz betonte in einer Stellungnahme an die „Krone“, man sei sich „der Herausforderungen dieses Standortes voll bewusst“: „Aus medizinischer Sicht sind im Zusammenhang mit dem Mpox-Virus aufgrund der rasch gesetzten Schritte derzeit keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Die ersten betroffenen Insass:innen konnten bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden, alle weiteren befinden sich in einem fortgeschrittenen Quarantänestadium und zeigen bis dato keine Symptome.“
Darüber hinaus trage die „derzeit laufende, schrittweise Funktions- und Bestandssanierung“ der Justizanstalt maßgeblich dazu bei, „die hygienischen und baulichen Standards nachhaltig zu heben und einem Schädlingsbefall langfristig vorzubeugen“. Während der bis 2030 anberaumten Bauphase will man durch engmaschige Kontrollen und begleitende Präventionsmaßnahmen sicherstellen, dass der laufende Betrieb möglichst nicht beeinträchtigt wird.
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