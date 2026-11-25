Stellen Sie sich vor, Ihnen begegnen beim Spaziergang durch Klagenfurt Ingeborg Bachmann, Gert Jonke oder Christine Lavant lebensgroß und damit auf Augenhöhe in Form einer Skulptur. Möglich machen will es der reanimierte „PEN Kärnten/Koroška/Carinzia“, der sich für zeitrelevante Kulturaktionen stark macht und erfahrungsgemäß auch weiß, wie derlei in der Praxis funktioniert.