Der Schriftstellerverband „PEN Kärnten/Koroška/Carinzia“ nimmt seine Arbeit wieder auf und präsentiert ein ambitioniertes Drei-Punkte-Programm, das der Literatur (auch) ein Denkmal setzt.
Stellen Sie sich vor, Ihnen begegnen beim Spaziergang durch Klagenfurt Ingeborg Bachmann, Gert Jonke oder Christine Lavant lebensgroß und damit auf Augenhöhe in Form einer Skulptur. Möglich machen will es der reanimierte „PEN Kärnten/Koroška/Carinzia“, der sich für zeitrelevante Kulturaktionen stark macht und erfahrungsgemäß auch weiß, wie derlei in der Praxis funktioniert.
Uneigennütziger Autoren-Verein
Immerhin fungiert als Präsident der in Wien wie Klagenfurt lebende Autor, Theaterwissenschaftler und Lyrikpreis-Jury-Vorsitzender Günter Schmidauer, als seine Vize sind Medienkritiker, Journalist und Autor Harald Raffer ebenso mit von der Partie wie Historiker, Publizist und Volksgruppenexperte Borut Marjan Sturm, ehemaliger Obmann des Zentralverbandes slowenischer Organisationen – ergänzt wird das Vorstandstrio von PEN-Ehrenpräsident und Schriftsteller Alois Brandstetter sowie Kärntner Autoren, die in nächster Zeit dazustoßen werden.
„PEN Kärnten ist als uneigennütziger Autoren-Verein sowohl österreichweit als auch lokal wie überregional tätig und plant die Platzierung von Dichterstatuen im öffentlichen Raum. Diese sollen an verstorbene Kärntner Autoren erinnern und Klagenfurt als Literaturstadt noch deutlicher sichtbar machen“, so Schmidauer.
Weiters geplant ist die grenzübergreifende Zusammenarbeit mit Laibach wie Triest und ein KI-Aufklärungsprogramm, das beispielsweise die „Lyrik als provozierter Gegenentwurf“ zu Künstlicher Intelligenz forciert.
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