Wie weit darf man gehen, um seine Familie zu schützen? Ein 22-Jähriger in Vorarlberg ging so weit, dass er sich – gemeinsam mit seinem Kontrahenten – am Mittwoch dem Schöffensenat am Landesgericht Feldkirch stellen musste.
Zwölf Monate bedingte Haft und 4800 Euro Geldstrafe wegen eines schlüpfrigen Films, den es offenbar gar nicht gab. Weil ein 22-Jähriger die Löschung eines vermeintlichen Sexvideos mit Gewalt erzwingen wollte, ist er nun selbst um eine unangenehme Erfahrung reicher. Die Vorgeschichte: Seine Cousine hatte ihm erzählt, ihr Ex-Freund drohe mit der Verbreitung einer intimen Aufnahme. Also rückte der junge Mann mit Freunden in Dornbirn an. Beim Kulturhaus traf die Gruppe auf den 21-jährigen Syrer. Als dieser auch noch spöttisch gefragt haben soll, was er denn dagegen tun wolle, wenn er das Video in ganz Vorarlberg verbreite, flogen die Fäuste. „Ich habe falsch reagiert“, räumt der Erstangeklagte vor Gericht ein. Der zweitangeklagte Syrer zog daraufhin einen 14 Zentimeter langen, spitzen Metallstift und machte laut Staatsanwaltschaft mehrere Stichbewegungen in Richtung seines Kontrahenten. Vorerst gingen die beiden getrennte Wege.
Mit einem massiven Holzstab bewaffnet
Bei einer neuerlichen Begegnung unweit einer Volksschule hatte der 22-Jährige allerdings einen massiven Holzstab zur Hand. Damit schlug er dem Syrer auf den Arm. „Aus Angst“, wie er in der Verhandlung am Mittwoch versichert. Bei der Polizei war hingegen noch von blanker Wut die Rede gewesen. Damals hatte der 22-Jährige seine Wut so beschrieben: „Auf einer Skala von eins bis zehn war es eine glatte Zehn!“ Auch habe er den anderen verletzen wollen. Vor Gericht bemüht der Angeklagte als Erklärung „Nervosität und Adrenalin“. Nicht minder widersprüchlich sind die Aussagen der Zeugen. „Ich wollte nur, dass er weggeht“, beteuert indes der zweitangeklagte Syrer. Während Staatsanwalt Christoph Stadler Schuldsprüche für beide fordert, plädieren die Verteidiger Halil Arslan und Clemens Haller auf Notwehr.
Ein Freispruch
Der Schöffensenat unter Richter Martin Mitteregger billigt diese allerdings nur dem Syrer zu. Freispruch! „Ihnen sind die Sicherungen durchgebrannt“, bescheinigt der Richter hingegen dem 22-Jährigen. Neben dem nicht rechtskräftigen Schuldspruch wegen Nötigung und versuchter schwerer Körperverletzung setzt es Bewährungshilfe und ein Anti-Gewalt-Training. Die Ermittlungen rund um das ominöse Sexvideo sind übrigens längst eingestellt worden. Was von dem vermeintlichen Film bleibt, ist für den 22-Jährigen eine ziemlich reale Rechnung.
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