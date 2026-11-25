Zwölf Monate bedingte Haft und 4800 Euro Geldstrafe wegen eines schlüpfrigen Films, den es offenbar gar nicht gab. Weil ein 22-Jähriger die Löschung eines vermeintlichen Sexvideos mit Gewalt erzwingen wollte, ist er nun selbst um eine unangenehme Erfahrung reicher. Die Vorgeschichte: Seine Cousine hatte ihm erzählt, ihr Ex-Freund drohe mit der Verbreitung einer intimen Aufnahme. Also rückte der junge Mann mit Freunden in Dornbirn an. Beim Kulturhaus traf die Gruppe auf den 21-jährigen Syrer. Als dieser auch noch spöttisch gefragt haben soll, was er denn dagegen tun wolle, wenn er das Video in ganz Vorarlberg verbreite, flogen die Fäuste. „Ich habe falsch reagiert“, räumt der Erstangeklagte vor Gericht ein. Der zweitangeklagte Syrer zog daraufhin einen 14 Zentimeter langen, spitzen Metallstift und machte laut Staatsanwaltschaft mehrere Stichbewegungen in Richtung seines Kontrahenten. Vorerst gingen die beiden getrennte Wege.