In der Vorarlberger Gemeinde Satteins gibt es seit einigen Tagen einen neuen Ort des Grauens: Hinter der Fassade eines mit Kränzen und Blumentöpfen geschmückten Einfamilienhauses hat eine 64 Jahre alte Frau im Oktober ihren letzten Atemzug getan. Mit fünf Messerstichen zu Tode gebracht, vergrub der Täter das Opfer – eingewickelt in Folie – im Hausgarten. Der Tatverdächtige: der eigene Ehemann.