Nach der Entspannung herrscht bald wieder mehr Anspannung beim Tanken an den Zapfsäulen. Die Spritpreisbremse der Bundesregierung läuft am Montag aus und wird laut „Krone“-Informationen in ihrer derzeitigen Form auch nicht mehr verlängert werden, sondern nur mehr abgespeckt kommen.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber die Tendenz bereits klar: Die am Montag auslaufende Spritpreisbremse soll im letzten Monat des Jahres in ihrer derzeitigen Form nicht mehr verlängert und damit abgeschafft werden.
Bremse drückte die Inflation
Darüber sind sich die drei Regierungsparteien laut „Krone“-Informationen einig. Mit Oktober wurde die Mineralölsteuer um 6,7 Cent gesenkt, zudem eine Margenbegrenzung von 3,5 Cent pro Liter eingeführt, wodurch die Mehrwertsteuer sank und in Summe 12,2 Cent Ersparnis pro Liter zusammenkamen. Das entsprach sechs Euro weniger beim Anfüllen eines 50-Liter-Tanks. Eine Maßnahme, die sich laut Wirtschaftsforschern inflationsdämpfend ausgewirkt hat.
Dennoch plant man jetzt ohne sie. „Wir wollen zusätzliche Umsatzsteuereinnahmen über eine niedrigere Mineralölsteuer an Haushalte und Betriebe zurückgeben. Die Margenbegrenzung wird Ende November enden“, erklärt ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer der „Krone“. Das gebe gerade den kleinen Tankstellen Planungssicherheit. Hintergrund für die eingebremste Bremse dürften die zuletzt gefallenen Preise an den Zapfsäulen sein. Für Diesel und Benzin liegen diese wieder auf bzw. teilweise unter zwei Euro pro Liter. Dennoch sind die Erinnerungen an die volatilen, weil von der Weltpolitik abhängenden Preisentwicklungen, zu frisch, um dem Frieden zu trauen.
Der europäische Vergleich zeigt, dass wir mit der Spritpreisbremse die Kosten an der Tankstelle gedämpft haben.
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP)
Daher soll die laufende Preis-Runter-Garantie soll im Dezember noch verlängert, auf Wunsch der SPÖ vielleicht sogar darüber hinaus gesetzlich verankert werden.
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