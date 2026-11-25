Dennoch plant man jetzt ohne sie. „Wir wollen zusätzliche Umsatzsteuereinnahmen über eine niedrigere Mineralölsteuer an Haushalte und Betriebe zurückgeben. Die Margenbegrenzung wird Ende November enden“, erklärt ÖVP-Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer der „Krone“. Das gebe gerade den kleinen Tankstellen Planungssicherheit. Hintergrund für die eingebremste Bremse dürften die zuletzt gefallenen Preise an den Zapfsäulen sein. Für Diesel und Benzin liegen diese wieder auf bzw. teilweise unter zwei Euro pro Liter. Dennoch sind die Erinnerungen an die volatilen, weil von der Weltpolitik abhängenden Preisentwicklungen, zu frisch, um dem Frieden zu trauen.