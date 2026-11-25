„Als Kind nicht in Tanzschule“

Kabarettistin Marina Lacković – auch bekannt als Malarina – verriet unterdessen, dass ihre erste Reaktion „kurze Überforderung“ gewesen sei – „weil es doch ein sehr umfangreiches Projekt ist, wo ich etwas machen soll, das ich nie gemacht habe. Ich war nicht mal als Kind in einer Tanzschule. Aber dann hab ich irgendwie gefühlt, dass dieses Kind, das nie in der Tanzschule war, es gerne machen würde. Und für dieses Kind in mir tanze ich jetzt mit.“