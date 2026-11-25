Wer mischt 2027 den Ballroom auf? Die „Krone“ hat bereits die ersten Namen enthüllt – und jetzt stehen fünf „Dancing Stars“ auch offiziell fest. Am Mittwoch wurde verkündet, wer im kommenden Jahr unter anderem um den Sieg tanzen wird: Para-Alpin-Skifahrerin Barbara Aigner, ORF-Meteorologe Marcus Wadsak, Content-Creatorin Karin Teigl, Sänger Chris Steger und Kabarettistin Marina Lacković alias Malarina.
Im kommenden Jahr bitten die „Dancing Stars“ wieder zum Tanz – und jetzt stehen die ersten Promis fest. Darunter, wie die „Krone“ bereits weiß, Udo Huber, Iva Schell, Stefan Maierhofer und Angelika Niedetzky und Barbara Aigner. Letztere bestätigte der ORF am Mittwoch.
Aigner freut sich über Chance
Die sehbehinderte ehemalige Para-Alpin-Skifahrerin freut sich über die Chance: „Das ist nicht selbstverständlich, dass man so eine Anfrage bekommt – und ich eine Chance kriege, mit meiner Behinderung tanzen zu können.“
Sie habe selbstverständlich „ein bisschen überlegt“, gab Aigner zu, „weil die Zeit ist schon intensiv, aber ich denke mir, es kann nur cool werden“. Bislang habe sie zwar nur beim Fortgehen getanzt, „aber aus dieser Erfahrung kann ich nur lernen“.
„Es wird sicher ein Spaß“
Musiker Chris Steger enthüllte, dass er „sehr überrascht“ gewesen sei, aber sich auch „wahnsinnig gefreut“ habe. „Man fühlt sich sehr geehrt, dass man gefragt wird. Und man überlegt, ob man mitmacht, weil ,Dancing Stars‘ ist schon eine harte G’schicht. Mir haben schon einige gesagt, dass man g’scheit trainieren muss. Aber ich freue mich schon, es wird sicher ein Spaß.“
Profitänzer sei er keiner, aber „Fox kann ich schon ein bisschen“. Außerdem habe er als Musiker Rhythmusgefühl und hoffe, „dass mir meine Tanzpartnerin ,die Wadln virerichtet‘“.
Bedenken, aber dann „pure Freude“
„Meine erste Reaktion war große Freude in der Sekunde gepaart mit Unsicherheit“, verriet ORF-Meteorologe Marcus Wadsak, wie er auf die „Dancing Stars“-Anfrage reagiert habe.
Und erklärte weiter: „Ich freue mich, gefragt worden zu sein, da es eine Show ist, die ich mir mit der gesamten Familie seit vielen Jahren sehr gerne anschaue. Und die Unsicherheit kam sofort, welche Figur ich machen werde. Das heißt, ein paar Bedenken waren auch dabei und die Entscheidung habe ich nicht gleich treffen können. Aber als sie gefallen ist, war es pure Freude.“
Tanzerfahrung habe er keine, plauderte Wadsak weiter aus: „Ich habe wie die meisten mit 16 Jahren einen Schul-Tanzkurs besucht, um die Grundschritte zu lernen, das ist aber wirklich schon sehr lange her. Seitdem bewege ich mich gerne zu Musik. Wie viel das mit Tanzen, wie das ,Dancing Stars‘ erfordert, zu tun hat, bin ich mir nicht sicher.“
„Als Kind nicht in Tanzschule“
Kabarettistin Marina Lacković – auch bekannt als Malarina – verriet unterdessen, dass ihre erste Reaktion „kurze Überforderung“ gewesen sei – „weil es doch ein sehr umfangreiches Projekt ist, wo ich etwas machen soll, das ich nie gemacht habe. Ich war nicht mal als Kind in einer Tanzschule. Aber dann hab ich irgendwie gefühlt, dass dieses Kind, das nie in der Tanzschule war, es gerne machen würde. Und für dieses Kind in mir tanze ich jetzt mit.“
Sie habe „keine Tanzerfahrung“, weshalb sie glaube, dass sie damit „die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung“ repräsentiere. „Ich glaube nicht, dass es Standard ist, dass ein Kind Tanzunterricht bekommt.“ Sie habe lediglich gelernt, „Schlange“ zu tanzen, „also den serbischen Tanz, damit man bei Hochzeiten die Eltern nicht blamiert“.
„Vor Millionen Jahren in Träumebuch geschrieben“
„Ich war im Urlaub und meine Mitarbeiterinnen haben mich angerufen und nur das ,Dancing Stars‘-Lied abgespielt. Und da hab‘ ich gewusst, jetzt wird’s ernst“, plauderte Unternehmerin und Content-Creatorin Karin Teigl, auch bekannt als „Constantly K“. „Tatsächlich hab‘ ich das schon vor tausend Millionen Jahren in mein Träumebuch hineingeschrieben.“
Ihre Erfahrung auf dem Tanzparkett? „Ich hab schuhgeplattelt bei mir daheim in Wagrain, aber das war nicht so meins. Und ich war bei den ;Spice Girls‘ bei uns im Pongau in der Musikhauptschule. Da war ich die Geri und da haben wir auch ein bisschen getanzt.“ Sie habe aber schon immer Freude am Tanzen gehabt „und deshalb freu ich mich schon so drauf, weil ich das lernen möchte“.
Weichselbraun und Knoll wieder dabei
Durch die zehn Shows der mittlerweile 17. „Dancing Stars“-Staffel, die ab 26. Februar immer freitags um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein wird, führen erneut Mirjam Weichselbraun und Andi Knoll.
Zum Auftakt der Staffel bietet die Dokumentation „Dancing Stars – Die Promis sind startklar“ am 19. Februar 2027, um 20.15 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON einen Rückblick auf die letzte Staffel und stellt die neuen Promi-Tänzer und -Tänzerinnen vor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.