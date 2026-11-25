Freizeitoption und zusätzliche Pflegefreistellung

Das Verhandlungsergebnis beinhaltet neben den Entgelterhöhungen auch Neuerungen im Rahmenrecht. Die Beschäftigten erhalten eine Freizeitoption, mit der die Ist-Gehaltserhöhung auf Wunsch in zusätzliche Freizeit umgewandelt werden kann. Zudem steigen die Tages- und Nächtigungsgelder im Rahmen der Reiseaufwandsentschädigungen. Für Kinder über zwölf Jahren, für die eine erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird, wurde der Anspruch auf eine zweite Woche Pflegefreistellung festgeschrieben. „Die Freizeitoption ermöglicht Wahlfreiheit und mit der Klarstellung zur Pflegefreistellung reagieren wir auf eine reale Belastungssituation in Familien“, betonte GPA-Verhandler Stefan Hurt.