Für die Beschäftigten in Telekom-Unternehmen gibt es einen neuen Kollektivvertrag. In der vierten Verhandlungsrunde haben sich die Arbeitnehmervertreter am Dienstagabend auf einen Abschluss geeinigt, wie die Gewerkschaft GPA am Mittwoch mitteilte.
Die Anpassungen treten gestaffelt in Kraft: Die Mindestgehälter erhöhen sich mit 1. April 2027 um 3,2 Prozent, während die Ist-Gehälter mit 1. Juni 2027 um 3,0 Prozent steigen, wobei der monatliche Zuwachs mit höchstens 150 Euro gedeckelt ist.
Die Lehrlingseinkommen werden per 1. Jänner 2027 um durchschnittlich 3,4 Prozent angehoben. Für Zulagen gilt ab 1. Juni 2027 ein Plus von 3,0 Prozent. Die Überbrückungszahlung von 500 Euro wird als steuerfreie Prämie ausbezahlt.
Freizeitoption und zusätzliche Pflegefreistellung
Das Verhandlungsergebnis beinhaltet neben den Entgelterhöhungen auch Neuerungen im Rahmenrecht. Die Beschäftigten erhalten eine Freizeitoption, mit der die Ist-Gehaltserhöhung auf Wunsch in zusätzliche Freizeit umgewandelt werden kann. Zudem steigen die Tages- und Nächtigungsgelder im Rahmen der Reiseaufwandsentschädigungen. Für Kinder über zwölf Jahren, für die eine erhöhte Familienbeihilfe bezogen wird, wurde der Anspruch auf eine zweite Woche Pflegefreistellung festgeschrieben. „Die Freizeitoption ermöglicht Wahlfreiheit und mit der Klarstellung zur Pflegefreistellung reagieren wir auf eine reale Belastungssituation in Familien“, betonte GPA-Verhandler Stefan Hurt.
„Uns war besonders wichtig, die Gehälter nachhaltig zu erhöhen, um die Kaufkraft zu sichern“, betonte GPA-Verhandler und Betriebsratsvorsitzender der T-Mobile Austria, Johannes Hofmeister. In den laufenden Herbstlohnrunden dient den Sozialpartnern eine rollierende Inflation von rund 3,2 bis 3,3 Prozent als Verhandlungsmaßstab.
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