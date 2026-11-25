Wurde das Landesjugendheim Görtschach zu billig verkauft? Nein, meinte am Mittwoch der ehemalige Geschäftsführer der Landesimmobiliengesellschaft (LIG) im U-Ausschuss zum Kärntner Landesvermögen. Er sei sogar froh gewesen, als die marode Immobilie den Besitzer gewechselt hatte.
Das Wichtigste in aller Kürze: Im November 2015 verkaufte die LIG das Landesjugendheim ohne Bieterverfahren an die Kinderfreunde, die dort minderjährige Flüchtlinge betreuten. Der Verkaufspreis: 1,25 Millionen Euro – obwohl Gutachter Jahre zuvor einen Sachwert von 2,8 beziehungsweise sogar 3,8 Millionen Euro ausgemacht hatten. Nicht nur der Rechnungshof hatte das kritisiert, sondern auch die FPÖ, die einen Untersuchungsausschuss dazu einberief.
In diesem Rahmen wurde am Mittwoch Johann Polzer, der damalige Geschäftsführer der LIG, befragt. Und laut dem sei das Jugendheim so etwas wie eine Problem-Immobilie gewesen. „Der LIG gehörten riesige, alte Liegenschaften, wo man sich gefragt hat: Wie soll man die am Markt platzieren?“ Bei Görtschach sei „vorprogrammiert“ gewesen, dass es Probleme geben würde.
Und so sei auch nicht viel in die Erhaltung investiert worden, „weil nicht klar war, ob es überhaupt zu einer Verwertung kommen wird“. Und konkret: „Ich war froh, dass es verkauft werden konnte. Dass die Immobilie von uns weg war, weil immer unklar war, was passiert damit.“ Der in den Gutachten der Jahre 2003 beziehungsweise 2011 berechnete Sachwert sei ihm sehr hoch vorgekommen, sagte Polzer. Konkret sei es der Wunsch des Eigentümers, also des Landes, gewesen, das Heim zu verkaufen. Kurz vor dem Verkauf kam man auf einen Buchwert von 1,5 Millionen Euro – was also immer noch über dem Verkaufspreis lag.
Warum keine Ausschreibung?
Bleibt noch eine Frage: Warum wurde kein Bieterverfahren abgewickelt? „Bei einem Bieterverfahren hätte man diese Diskussionen nicht“, räumte Polzer ein, meinte aber – rein spekulativ, wie der Ausschuss festhielt: „Ich denke nicht, dass man auf einem anderen Weg einen höheren Preis hätte erzielen können.“ Ein Bieterverfahren sei auch kein Garant für einen Erfolg, in der Vergangenheit habe es immer wieder Bieterverfahren gegeben, die nicht erfolgreich gewesen seien.
Darauf deutete auch ein Mail eines zweiten Interessenten hin, aus dem SPÖ-Klubobmann Luca Burgstaller zitierte: Darin war die Rede, dass ein Preis von 1,2 Millionen Euro „stark überzogen“ sei, das Dach sei mit Asbest gedeckt, der Energieausweis spreche „eine klare Sprache“, Elektro- und Ölheizung seien veraltet und sämtliche Fenster und Türen gehörten erneuert. Wie Polzer betonte, seien beim Verkauf alle gesetzlichen Vorgaben eingehalten worden – wie das politisch zu bewerten ist, sei aber eine andere Frage.
Die FPÖ sah sich nach der Sitzung bestätigt, „dass das Landesjugendheim Görtschach direkt ohne Bieterverfahren politisch motiviert an die Kinderfreunde verkauft werden sollte“. Kritik kam auch vom Team Kärnten: Im vorliegenden Fall seien die „Grundregeln bei Immobilienverkäufen missachtet“ worden, die politische Verantwortung liege bei der SPÖ.
Naturgemäß anders sieht das der ÖVP-Abgeordnete Hannes Mak: „Man ist zum damaligen Zeitpunkt froh gewesen, dass man die Liegenschaft überhaupt verkaufen konnte.“ Der Untersuchungsausschuss werde „zunehmend zur Farce“.
Die nächste U-Ausschuss-Sitzung findet am Mittwoch, dem 2. Dezember statt.
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