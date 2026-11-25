Und so sei auch nicht viel in die Erhaltung investiert worden, „weil nicht klar war, ob es überhaupt zu einer Verwertung kommen wird“. Und konkret: „Ich war froh, dass es verkauft werden konnte. Dass die Immobilie von uns weg war, weil immer unklar war, was passiert damit.“ Der in den Gutachten der Jahre 2003 beziehungsweise 2011 berechnete Sachwert sei ihm sehr hoch vorgekommen, sagte Polzer. Konkret sei es der Wunsch des Eigentümers, also des Landes, gewesen, das Heim zu verkaufen. Kurz vor dem Verkauf kam man auf einen Buchwert von 1,5 Millionen Euro – was also immer noch über dem Verkaufspreis lag.