Schneefall im Süden nur von kurzer Dauer

Im Laufe der Nacht kommen immer mehr Regionen dazu, bis schließlich am Morgen auch der Osten von der weißen Pracht erfasst wird. Während im Süden das winterliche Intermezzo schon am Vormittag wieder vorbei ist, schneit es laut der Unwetterzentrale von „Nordtirol über Salzburg und Oberösterreich bis nach Wien und dem Nordosten“ bis zum Abend.