Wintereinbruch in Österreich – nicht nur im Bergland, sondern sogar im östlichen Flachland: In den kommenden Stunden hält der Schnee im Großteil des Landes Einzug. Ab den Abendstunden und in der Nacht beginnt es zunächst von den Ötztaler Alpen bis in die Südsteiermark zu schneien. Spätestens am Morgen erreichen die Schneeflocken schließlich auch den Osten – und die Bundeshauptstadt.
Nachdem der Mittwoch tagsüber meist noch trocken verlief, folgt in den kommenden Stunden der Wetterumschwung. Während in Unterkärnten, in der Südsteiermark und im Südburgenland vorübergehend auch gefrierender Regen mit dabei sein kann, setzt zunächst von den Ötztaler Alpen bis in die Südsteiermark Schneefall ein – und der wird rasch deutlich stärker.
Schneefall im Süden nur von kurzer Dauer
Im Laufe der Nacht kommen immer mehr Regionen dazu, bis schließlich am Morgen auch der Osten von der weißen Pracht erfasst wird. Während im Süden das winterliche Intermezzo schon am Vormittag wieder vorbei ist, schneit es laut der Unwetterzentrale von „Nordtirol über Salzburg und Oberösterreich bis nach Wien und dem Nordosten“ bis zum Abend.
Erwartet werden verbreitet zehn bis 15 Zentimeter Schnee – auch in den Städten, wie etwa Wien. Trockene Regionen sind spärlich gesät, laut Prognose dürfte es lediglich im Rheintal und im Bregenzerwald niederschlagsfrei bleiben.
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Mehr Zeit einplanen
Für den Donnerstag gilt jedenfalls: am besten am Morgen mehr Zeit für den Weg zur Schule oder zur Arbeit einplanen. Ohne montierte Winterreifen sollte das Auto in jedem Fall zu Hause stehen bleiben. In jedem Fall sollte man der Witterung angepasst fahren und Sicherheitsabstände einhalten, um Unfälle möglichst zu vermeiden.
Erhöhte Vorsicht walten lassen sollte man natürlich auch in jenen Regionen, in denen gefrierender Regen angekündigt ist. Straßen und Wege können spiegelglatt sein, die Gefahr von folgenreichen Ausrutschern steigt.
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