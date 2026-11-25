„Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Schwiegersohn der Angreifer war“, sagte die 66-Jährige den Uniformierten. Warum der 44-Jährige ihr etwas antun wollte, konnte sie nicht angeben. Eine Streife fuhr daraufhin zu ihrer Tochter und dem Schwiegersohn und fand die beiden schlafend im Bett vor. Warum ihn die Pensionistin belastet, kann er sich angeblich überhaupt nicht erklären – er will mit der rätselhaften Tat auch nichts zu tun haben.