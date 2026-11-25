Rätselraten herrscht um einen Messerangriff auf eine 66-Jährige in einer finsteren Unterführung in Graz (Steiermark). Sie setzte sich mit einem Sack voll Pfandflaschen zur Wehr und glaubt, ihren Schwiegersohn als Täter erkannt zu haben.
Ein äußerst mysteriöser Vorfall ereignete sich bereits am vergangenen Samstag in einer Unterführung im Grazer Bezirk Gries. Auf dem Weg zum Einkaufen wurde eine 66-jährige Grazerin von einem (zuerst noch) unbekannten, schwarz gekleideten Mann mit einem Messer angegriffen. Er hatte sich im Laufschritt von hinten genähert, aber kein Wort gesagt.
Tatwaffe blieb in Pfandflasche stecken
Dass die Pensionistin keine schwerwiegenden Verletzungen erlitt, sei nur ihrer geistesgegenwärtigen Reaktion zu verdanken, gab sie später bei der Polizei zu Protokoll. Denn sie hob blitzschnell ihr Einkaufstasche mit den fünf leeren 1,5-Liter-Pfandflaschen über den Kopf und konnte so den Messerangriff abwehren. Die Tatwaffe blieb in einer der Mineralwasserflaschen stecken, der Täter ergriff die Flucht.
„Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Schwiegersohn der Angreifer war“, sagte die 66-Jährige den Uniformierten. Warum der 44-Jährige ihr etwas antun wollte, konnte sie nicht angeben. Eine Streife fuhr daraufhin zu ihrer Tochter und dem Schwiegersohn und fand die beiden schlafend im Bett vor. Warum ihn die Pensionistin belastet, kann er sich angeblich überhaupt nicht erklären – er will mit der rätselhaften Tat auch nichts zu tun haben.
Ermittlungen wegen Mordversuch
Die Grazer Kripo nahm Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordversuchs auf. Die Erhebungen gestalten sich umfangreich. Auch das Alibi des Schwiegersohnes muss überprüft werden und ob er den Weg zum Tatort hätte zurücklegen können. Das Opfer bleibt bis dato bei den belastenden Angaben.
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