Sperre auf der S1 bei Vösendorf und zeitgleich eine Sperre der Südbahn zwischen Liesing und Mödling. Der Super-Vollmond war nicht schuld, denn der war am Vortag. Grund für beide Sperren, die gegen 18 Uhr wieder aufgehoben worden sind, waren Unfälle. Und auf der A2 brannte kurz darauf ein Lkw bei Bad Vöslau.
Sowohl auf den Bahngleisen, als auch auf der Autobahn hieß es am frühen Abend: nichts fährt mehr! Ein Verkehrsunfall auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) im Tunnel Vösendorf, Bezirk Mödling, Richtung Schwechat führte am späten Nachmittag zu erheblichen Verzögerungen und einer kurzfristigen Sperre des Tunnels für die Bergung der Fahrzeuge. Staus waren die Folge, und zwar nicht nur auf der S1, sondern auch auf der A2, der A4 und auf der A21. In den Unfall verwickelt waren drei Lkw und ein Pkw, dessen Fahrer laut ORF NÖ vor Ort von der Rettung versorgt werden musste.
Südbahn unterbrochen
Ebenfalls warten mussten die Pendler im öffentlichen Verkehr. Durch einen Verkehrsunfall wurde zwischen Wien Liesing und dem Bahnhof Mödling eine Brücke beschädigt worden – wieder einmal. Der Fernverkehrszüge wurden umgeleitet, für den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Doch gegen 17.20 Uhr gab es auf der gesamten Strecke wieder grünes Licht für die Züge.
Und dem nicht genug brannte auf der A2 Richtung Graz bei Bad Vöslau, Bezirk Baden, auch noch ein Lkw im Feierabend-Verkehr. Zwei von vier Fahrspuren waren gesperrt.
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