Sowohl auf den Bahngleisen, als auch auf der Autobahn hieß es am frühen Abend: nichts fährt mehr! Ein Verkehrsunfall auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) im Tunnel Vösendorf, Bezirk Mödling, Richtung Schwechat führte am späten Nachmittag zu erheblichen Verzögerungen und einer kurzfristigen Sperre des Tunnels für die Bergung der Fahrzeuge. Staus waren die Folge, und zwar nicht nur auf der S1, sondern auch auf der A2, der A4 und auf der A21. In den Unfall verwickelt waren drei Lkw und ein Pkw, dessen Fahrer laut ORF NÖ vor Ort von der Rettung versorgt werden musste.