Nach 20 Zügen einigten sich die beiden Kontrahenten am Mittwoch auf ein Remis. Dafür erhalten beide Spieler je einen halben Punkt. Bereits in der Auftaktpartie in Genf gab es ein Remis. Das Duell der beiden 20-Jährigen ist auf maximal 14 Partien mit klassischer Bedenkzeit ausgelegt.