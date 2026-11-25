Upamecano als Kane-Ersatz?

Vor dem Spiel in Frankreich bietet sich plötzlich einer seiner Spieler selbst als mögliche Sturm-Alternative an. „Als ich jung war, habe ich im Sturm gespielt und viele Tore gemacht. Jetzt sind es weniger“, erklärt Upamecano mit einem kleinen Augenzwinkern und ergänzt: „Sie müssen den Trainer fragen, wer im Sturm spielt.“