Der FC Bayern hat aktuell mit großen Verletzungsproblemen in der Offensive zu kämpfen – liegt die Lösung nun ausgerechnet in der Verteidigung? Vor dem Champions-League-Duell gegen Lille (ab 21 Uhr hier im Liveticker) bietet sich nämlich plötzlich Dayot Upamecano als Ersatz für Harry Kane an.
Neben Superstar Kane muss Bayern-Trainer Vincent Kompany in der Offensive auch auf Michael Olise, Serge Gnabry und Ismael Saibari verzichten – zudem fällt mit Alphonso Davies eine weitere Option aus. Da muss man sogar in München kreativ werden.
Von panischen Reaktionen will Kompany vor dem Champions-League-Duell gegen Lille nichts wissen, erklärt aber auch, dass er alle Optionen ausloten möchte.
Upamecano als Kane-Ersatz?
Vor dem Spiel in Frankreich bietet sich plötzlich einer seiner Spieler selbst als mögliche Sturm-Alternative an. „Als ich jung war, habe ich im Sturm gespielt und viele Tore gemacht. Jetzt sind es weniger“, erklärt Upamecano mit einem kleinen Augenzwinkern und ergänzt: „Sie müssen den Trainer fragen, wer im Sturm spielt.“
Die etwas scherzhaft gemeinte Aussage des Franzosen könnte im Spielverlauf allerdings durchaus eine Option sein. Immerhin macht der Franzose immer wieder mit dynamischen Vorstößen auf sich Aufmerksam und könnte mit seiner Physis im Sturmzentrum überzeugen.
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