Die internen Streitigkeiten bei Ferrari sorgen auch bei Christian Klien für Unverständnis. Der ehemalige Formel-1-Pilot ermahnt Lewis Hamilton und Charles Leclerc und stellt klar: „Es ist auch den Mitarbeitenden gegenüber nicht fair.“
„So wie sich Ferrari aktuell präsentiert, geht es einfach nicht und ist auch den Mitarbeitenden gegenüber nicht fair. Es werden ganz viele Punkte weggehauen“, so der Österreicher, der mittlerweile als Experte bei Servus TV im Einsatz ist.
„Es muss etwas passieren“
Dass sich Hamilton und Leclerc in Las Vegas erneut in die Quere gekommen sind und die Situation eskalieren lassen haben, sorgt bei Klien für Unverständnis. „In der Konstrukteurswertung wird man schon noch Zweiter bleiben, aber auf Dauer muss etwas passieren“, fordert er deshalb.
Teamchef Fred Vasseur ist bemüht, die Situation unter Kontrolle zu bekommen, gefruchtet haben die Bemühungen aber noch nicht. „Die Regeln gibt’s ja, nur werden sie nicht eingehalten. Die müssen sich dringend sortieren“, schlägt Klien Alarm.
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