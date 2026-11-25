Kein Glanz, kein Jubel, dafür nackte Zahlen: Bundeskanzler Friedrich Merz hat in der Generaldebatte im Bundestag ungewohnt nüchtern gesprochen. Der Rekordhaushalt mit 210 Milliarden Euro neuen Schulden steht – doch der Kanzler macht klar, dass die eigentliche Rechnung erst kommt.
Es war keine Rede, mit der man Wahlkämpfe gewinnt, und schon gar kein Versprechen auf goldene Zeiten. Als Friedrich Merz ans Rednerpult trat, war die Stimmung angespannt. Der Haushalt für 2027 soll mit einem Rekordvolumen von 560 Milliarden Euro und einer gigantischen Neuverschuldung von 210 Milliarden Euro beschlossen werden.
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