Es war keine Rede, mit der man Wahlkämpfe gewinnt, und schon gar kein Versprechen auf goldene Zeiten. Als Friedrich Merz ans Rednerpult trat, war die Stimmung angespannt. Der Haushalt für 2027 soll mit einem Rekordvolumen von 560 Milliarden Euro und einer gigantischen Neuverschuldung von 210 Milliarden Euro beschlossen werden.