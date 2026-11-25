Profikoch Peter Lehner kann „Sterneküche“, „vegane Masterclass“ aber auch „Soulfood“ für die ganze Familie. Die Fleischbällchen sind zart am Gaumen und die pikante Paprikasauce mit Chorizo bringt die Geschmacksknospen zum Jubeln! Ein Gericht, das man mit der ganzen Familie zubereiten und genießen kann.