Profikoch Peter Lehner kann „Sterneküche“, „vegane Masterclass“ aber auch „Soulfood“ für die ganze Familie. Die Fleischbällchen sind zart am Gaumen und die pikante Paprikasauce mit Chorizo bringt die Geschmacksknospen zum Jubeln! Ein Gericht, das man mit der ganzen Familie zubereiten und genießen kann.
Paprikasauce
Zutaten:
200g rote Paprika, entkernt und gewürfelt, 4 Zwiebeln fein gewürfelt, 2 Stangen Stangensellerie fein gewürfelt, 1 Dose Tomaten,100g gewürfelte Chorizo oder pikante Salami, 1 Tl Paprikapulver, 1TL Majoran, 1Tl getrockneter Thymian, Salz, Pfeffer, Chili, Tomatenmark
Zubereitung:
Zwiebeln und 4 Zehen Knoblauch bei mittlerer Hitze für 10 Min. dünsten. Das restliche Gemüse dazu geben und 1 El Tomatenmark beifügen. Leicht mitrösten und mit etwas Wasser ablöschen. Mit passierten Tomaten auffüllen und Gewürze hinzufügen. 20 Minuten leicht köcheln lassen und abschmecken.
Fleischbällchen
Zutaten:
500g gemischtes Faschiertes, 100g Milch, 2 El Dijonsenf, 2 Scheiben Toastbrot in Würfel geschnitten, 1 Ei, Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Olivenöl,1 TL Natron,2 EL Sojasauce
Zubereitung:
Alle Zutaten zu einer glatten Masse vermischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Zu kleinen Bällchen formen und in Olivenöl goldbraun anbraten. Mit etwas Butter und Knoblauch in der Pfanne bei niedriger Hitze durchgaren. Die Bällchen mit der würzigen Paprikasauce servieren und genießen.