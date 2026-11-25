Nach dem Beschluss von ÖVP und FPÖ zur Schließung von elf Notarztstützpunkten in Niederösterreich rechnet SPÖ-Landesparteichef Sven Hergovich im krone.tv-Talk ab! Das Aus ab 1. April 2027 nennt er den „schlechtesten Aprilscherz des Landes“ und warnt vor einem gefährlichen „Spiel mit der Sicherheit“, weil in Orten wie Hainburg bald „über 40 Minuten“ Wartezeit drohen. Was die SPÖ jetzt noch „im Köcher“ hat, um das Notarzt-Aus zu stoppen, sehen Sie oben im Video