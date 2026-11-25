Die SPÖ trauert um Anton Gaál. Der langjährige Politiker in Wien und auf Bundesebene ist im Alter von 86 Jahren verstorben.
Landesparteivorsitzender und Bürgermeister Michael Ludwig würdigte Gaál, der fast 60 Jahre Mitglied der SPÖ war und dessen Tochter Kathrin bis vor wenigen Monaten als Wiener Vizebürgermeisterin fungierte, als „außergewöhnliche Persönlichkeit und langjährigen Wegbegleiter“. „Als Mandatar auf Landes- und Bundesebene hat er Wien und Österreich, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Bundesheer und Zivilschutz, nachhaltig geprägt“, so Ludwig in einer Aussendung. „Anton ,Toni‘ Gaál war weit mehr als ein verdienter Sozialdemokrat – er war ein guter Freund für so viele von uns”, kondolierte Sascha Obrecht, geschäftsführender Bezirksvorsitzender der SPÖ Favoriten, wo Gaál seine Wurzeln hatte.
Er war Vorsitzender der Bundesheerkommission
Seinen Berufsweg begann der Verstorbene im Polizeidienst, politisch startete sein Engagement in Wien-Favoriten. Von 1990 bis 2007 war Gaál Abgeordneter zum Nationalrat. Er war dort Wehrsprecher der Sozialdemokraten und fungierte auch danach noch als Vorsitzender der parlamentarischen Bundesheerkommission.
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