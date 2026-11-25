Landesparteivorsitzender und Bürgermeister Michael Ludwig würdigte Gaál, der fast 60 Jahre Mitglied der SPÖ war und dessen Tochter Kathrin bis vor wenigen Monaten als Wiener Vizebürgermeisterin fungierte, als „außergewöhnliche Persönlichkeit und langjährigen Wegbegleiter“. „Als Mandatar auf Landes- und Bundesebene hat er Wien und Österreich, insbesondere in den Bereichen Sicherheit, Bundesheer und Zivilschutz, nachhaltig geprägt“, so Ludwig in einer Aussendung. „Anton ,Toni‘ Gaál war weit mehr als ein verdienter Sozialdemokrat – er war ein guter Freund für so viele von uns”, kondolierte Sascha Obrecht, geschäftsführender Bezirksvorsitzender der SPÖ Favoriten, wo Gaál seine Wurzeln hatte.