Einmal mehr ist Slovan Bratislava in der Champions League als Verlierer vom Platz gegangen. Die Slowaken stellten damit einen Negativrekord in der „Königsklasse“ ein.
In der heimischen Liga liegt Slovan Bratislava als Zweiter bereits zehn Zähler hinter Tabellenführer Dunajska Streda. Und auch in der Champions League läuft es für das Team von Star-Trainer Yaya Toure alles andere als rund.
Am Dienstagabend musste sich Slovan Bratislava (Kevin Wimmer fehlte verletzt) zu Hause Betis Sevilla mit 0:2 geschlagen geben. Unglaublich, aber wahr: Es war die 13. Champions-League-Pleite in Folge. Es ist die längste Niederlagenserie in der „Königsklasse“. Diesen Negativrekord teilt man sich nun mit Olympique Marseille.
Befreiungsschlag gegen Donezk
Auch der LASK hat hier seine Finger im Spiel: Vor drei Wochen hatten die Linzer Slovan Bratislava klar mit 4:0 bezwungen.
Am 9. Dezember wartet auf den amtierenden slowakischen Meister, der mit einer Tordifferenz von 1:19 am Tabellenende liegt, das Heimspiel gegen Schachtar Donezk. Gelingt dem Wimmer-Klub dann endlich der Befreiungsschlag in der Champions League?
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