Am Dienstagabend musste sich Slovan Bratislava (Kevin Wimmer fehlte verletzt) zu Hause Betis Sevilla mit 0:2 geschlagen geben. Unglaublich, aber wahr: Es war die 13. Champions-League-Pleite in Folge. Es ist die längste Niederlagenserie in der „Königsklasse“. Diesen Negativrekord teilt man sich nun mit Olympique Marseille.