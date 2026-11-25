Die widerspenstigen Gallier rund um Asterix & Obelix kommen wieder auf die große Leinwand und müssen in Ihrem neusten Abenteuer sich erstmalig mit einem Zaubertrank auseinandersetzen, der so ganz und gar nicht die Wirkung entfaltet, die sie sich wünschen. Am 4. Dezember veranstalten die Cineplexx Kinos in Österreich den Family Fun Friday und zusammen mit krone.tv können Sie dabei sein.