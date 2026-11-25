Die widerspenstigen Gallier rund um Asterix & Obelix kommen wieder auf die große Leinwand und müssen in Ihrem neusten Abenteuer sich erstmalig mit einem Zaubertrank auseinandersetzen, der so ganz und gar nicht die Wirkung entfaltet, die sie sich wünschen. Am 4. Dezember veranstalten die Cineplexx Kinos in Österreich den Family Fun Friday und zusammen mit krone.tv können Sie dabei sein.
Wir befinden uns im Jahre 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Doch sowas ist Miraculix noch nie passiert: Während Asterix und Obelix im Wald auf Wildschweinjagd sind, landet versehentlich ein seltenes Jugendelixier im Zaubertrank und verwandelt die sonst unbesiegbaren Gallier in harmlose Kinder.
Um das Gegenmittel zu finden und das Dorf vor den Angriffen der Römer zu retten, begeben sich Asterix, Obelix und ihr treuer Begleiter Idefix auf eine abenteuerliche Reise in das weit entfernte Königreich Nubien. Währenddessen bleibt Miraculix im Dorf zurück und passt auf die Kinder auf…
Mitmachen und gewinnen
krone.tv lädt Sie und zwei weitere Begleitpersonen am Family Fun Friday nun ein, das spannende Abenteuer am 4. Dezember um 16:00 Uhr in den folgenden Kinos in Österreich zu erleben:
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 1. Dezember 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil