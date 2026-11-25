Schwester des Machthabers drohte Schritt an

Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, hatte die Schließung des Schweizer Büros bereits am Dienstag angedroht. Sie warf der Regierung in Bern vor, mit den Sanktionen die Souveränität Nordkoreas zu verletzen. „Ich halte es für notwendig, die Beziehungen zur unzuverlässigen Schweiz, deren Taten nicht mit ihren Worten übereinstimmen, umfassend zu überdenken“, wurde Kim von KCNA zitiert. Das Schweizer Außenministerium hatte daraufhin erklärt, die eigene Sanktionspolitik sei unabhängig von der diplomatischen Präsenz vor Ort. Ziel der Vertretung sei es, Gesprächskanäle aufrechtzuerhalten.