Streit um Kinderlager
„Feindselig“: Kim weist Schweizer Gesandten aus
Nordkorea hat den Leiter der diplomatischen Vertretung der Schweiz in Pjöngjang ausgewiesen. Er muss das Land innerhalb von 48 Stunden verlassen. Die Schweiz hatte zuvor das internationale Kinderlager Songdowon auf ihre Sanktionsliste gesetzt – ein Schritt, den das Ministerium als offen feindseligen Akt einordnet.
Einem Bericht des Senders „Voice of America“ zufolge soll das Ferienlager in der nordkoreanischen Stadt Wonsan mit russlandnahen Gruppen kooperiert haben, um Kinder aus den russisch besetzten Gebieten der Ukraine zu transferieren. In dem Lager halten sich auch Kinder aus China und Russland auf.
In den folgenden X-Videos bekommen Sie einen Einblick in das Lager:
Schwester des Machthabers drohte Schritt an
Die einflussreiche Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un, Kim Yo Jong, hatte die Schließung des Schweizer Büros bereits am Dienstag angedroht. Sie warf der Regierung in Bern vor, mit den Sanktionen die Souveränität Nordkoreas zu verletzen. „Ich halte es für notwendig, die Beziehungen zur unzuverlässigen Schweiz, deren Taten nicht mit ihren Worten übereinstimmen, umfassend zu überdenken“, wurde Kim von KCNA zitiert. Das Schweizer Außenministerium hatte daraufhin erklärt, die eigene Sanktionspolitik sei unabhängig von der diplomatischen Präsenz vor Ort. Ziel der Vertretung sei es, Gesprächskanäle aufrechtzuerhalten.
Büro erst eröffnet
Die Schweiz hatte ihr diplomatisches Büro in Pjöngjang erst vor Kurzem eröffnet. Im Oktober war der Schweizer Außenminister Ignazio Cassis in Nordkorea zu Gast, wobei beide Seiten vereinbarten, den Dialog und die Zusammenarbeit zu fördern.
Nordkorea als treuer Partner Russlands
Nordkorea hat seine Beziehungen zu Russland seit 2023 massiv ausgebaut. Im Rahmen eines 2024 unterzeichneten Partnerschaftsvertrags soll die Regierung in Pjöngjang Moskau mit Waffen und Truppen für den Krieg gegen die Ukraine unterstützen.
Nordkorea gehört allgemein zu den wichtigsten Unterstützern Russlands. Pjöngjang steht Moskau nach Angaben von Beobachtern bisher mit Tausenden Soldaten und Waffen zur Seite. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 soll Moskau rund 20.000 Kinder aus den besetzten Gebieten in der Ukraine entführt haben.
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