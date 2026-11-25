Erste Hinrichtung durch militärisches Erschießungskommando seit 1945

Hasan hatte 2009 auf dem texanischen Militärstützpunkt Fort Hood insgesamt 13 Soldaten und Zivilisten erschossen. Er wurde deshalb 2013 von einem Militärgericht zum Tode verurteilt. Sollte sie vollzogen werden, wäre es die erste Hinrichtung in den USA durch die Armee seit 65 Jahren und die erste durch ein militärisches Erschießungskommando seit 1945.