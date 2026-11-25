Im Jahr 2009 hatte der frühere Armeepsychiater Nidal Hasan 13 Menschen auf einem texanischen Militärstützpunkt erschossen. Doch gegen seinen eigenen Tod durch ein Erschießungskommando will er nun juristisch vorgehen. Er sieht seine verfassungsmäßigen Rechte durch „unrechtmäßige Einflussnahme“ von Präsident Donald Trump und Verteidigungsminister Pete Hegseth verletzt.
Hasan soll am 3. Dezember durch ein Erschießungskommando hingerichtet werden. Doch beantragte der verurteilte Amokläufer ein Aufschieben seiner Exekution. Er „beabsichtigt nachzuweisen, dass das Urteil des Militärgerichts und das daraus resultierende Todesurteil unter Verletzung seiner bundesverfassungsmäßigen und gesetzlichen Rechte ergangen sind und aufrechterhalten werden“, ließ er wissen.
Er warf Trump und Hegseth vor, Einflussnahme ausgeübt zu haben, „die von unrechtmäßiger rassistischer und religiöser Feindseligkeit getrieben“ wurden. Am Mittwoch ist dazu eine Anhörung angesetzt.
Erste Hinrichtung durch militärisches Erschießungskommando seit 1945
Hasan hatte 2009 auf dem texanischen Militärstützpunkt Fort Hood insgesamt 13 Soldaten und Zivilisten erschossen. Er wurde deshalb 2013 von einem Militärgericht zum Tode verurteilt. Sollte sie vollzogen werden, wäre es die erste Hinrichtung in den USA durch die Armee seit 65 Jahren und die erste durch ein militärisches Erschießungskommando seit 1945.
Hegseth wollte Hinrichtung live übertragen
US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hatte zunächst angekündigt, die Hinrichtung live übertragen zu lassen, um ein Exempel zu statuieren. Nach einer Welle der Empörung sagte US-Präsident Donald Trump eine Liveübertragung der Hinrichtung Mitte Oktober ab. Hasan werde aber „wie vorgesehen durch ein Erschießungskommando sterben“, erklärte er.
Selbst in den Reihen von Trumps Republikanern hatte es massiven Widerstand gegen eine Liveübertragung der Hinrichtung gegeben. Auch weil Hasan im Rollstuhl sitzt, gab es Befürchtungen, der muslimische US-Bürger palästinensischer Herkunft könne von Islamisten zum „Märtyrer“ stilisiert werden.
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