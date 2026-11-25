Frontal mit einem Rettungsauto zusammengestoßen ist am Dienstagnachmittag ein 49-jähriger Tennengauer im Salzburger Pongau. Sowohl er als auch alle drei Insassen des Einsatzfahrzeugs im Alter von 30, 20 und 19 Jahren wurden dabei leicht verletzt.
Noch wesentlich dramatischer klang die Alarmierung der Feuerwehr um 15.25 Uhr. Ursprünglich war von einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen und mehreren Schwerverletzten die Rede. Die Feuerwehr rückte sofort zur Unfallstelle aus. Auch Rettung und Notart waren mit dabei.
Vor Ort waren beide Fahrzeuge nur noch schrottreif, die Verletzungen der Beteiligten aber glücklicherweise nicht so schlimm, wie angenommen. „In Summe wurden vier Personen leicht verletzt. Sie sind alle in das Krankenhaus nach Schwarzach transportiert worden“, so das Rote Kreuz auf „Krone“-Anfrage.
Details zum Unfallhergang standen vorerst nicht fest. Alkoholtests durch die Polizei verliefen negativ. Im Rettungsauto befand sich zum Unfallzeitpunkt kein Patient. „Es handelte sich auch nicht um eine Einsatzfahrt“, wie eine Rot-Kreuz-Sprecherin bestätigte.
Aufgrund der starken Beschädigungen des Elektroautos musste die Feuerwehr die Batterie mit schwerem Atemschutz ausbauen. Zudem verhinderten die Florianis, dass Betriebsmittel in die Salzach gelangen. Für die Aufräumarbeiten wurde die B311 mehrere Stunden lang gesperrt.
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