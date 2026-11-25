Der Bitcoin ist am Mittwoch im frühen Handel deutlich unter die Marke von 60.000 Dollar (54.729,55 Euro) gefallen. Damit ist die Erholung vom Montag nach der Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefsessel von Nvidia wieder verpufft.
Am Montag hatte sich der Bitcoin im Zuge einer höheren Risikofreudigkeit der Anleger kräftig von den Verlusten der Vortage erholt und war bis auf etwas mehr als 64.000 Dollar gestiegen. Doch die Euphorie ebbte schnell ab, und der Bitcoin kam wieder unter Druck.
Am Mittwoch baute die älteste und bekannteste Kryptowährung ihre Verluste vom Vortag aus. Der Kurs fiel auf rund 59.000 Dollar. Damit erweiterte der Bitcoin sein Monatsminus auf mehr als 20 Prozent. Ein Grund dafür ist die Erwartung steigender Zinsen in den USA, die andere Anlageformen attraktiver macht. Zum anderen belastet der Abschwung der US-Technologieaktien den Kurs, da er die Risikofreudigkeit der Investoren verringert. Darunter leidet der für seine hohe Volatilität bekannte Bitcoin.
Viertes Verlustjahr in der Geschichte
Die jahrelang gefragte Digitalwährung steht seit einiger Zeit bei heftigen Schwankungen stark unter Druck. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs um fast ein Drittel ab, nachdem er 2025 bereits um sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es seit 2009 gibt.
Seit seinem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin etwas mehr als 50 Prozent ein. Mit den jüngsten Verlusten liegt er auch auf Fünfjahressicht kaum mehr im Plus. Längerfristig gesehen ist er allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 hat sich der Bitcoin um rund 7900 Prozent verteuert. Das heißt: Der Kurs kletterte um fast das 80-Fache nach oben.
Die Marktkapitalisierung des Bitcoin liegt aktuell bei knapp 1,2 Billionen Dollar. Der Bitcoin dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit rund zwei Billionen Dollar angegeben. Mit rund 200 Milliarden und 175 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.
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