Seit seinem Rekordhoch von mehr als 126.000 Dollar im Oktober 2025 büßte der Bitcoin etwas mehr als 50 Prozent ein. Mit den jüngsten Verlusten liegt er auch auf Fünfjahressicht kaum mehr im Plus. Längerfristig gesehen ist er allerdings weiter eine der erfolgreichsten Anlageklassen. Seit November 2016 hat sich der Bitcoin um rund 7900 Prozent verteuert. Das heißt: Der Kurs kletterte um fast das 80-Fache nach oben.