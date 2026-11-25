Haben die Berliner Linken mit dem Parteiausschluss der umstrittenen Politikerin Vanessa Emde – ihr werden Antisemitismus und mangelnde Kooperationsbereitschaft vorgeworfen – die rot-rot-grüne Koalition, über die derzeit in der deutschen Bundeshauptstadt verhandelt wird, gerettet? Die Linkspartei ist damit zwar einer Forderung der SPD nachgekommen. Doch es gibt weitere Hürden.
Nur weil Emde nicht mehr zur Fraktion gehört, wird die Diskussion um Antisemitismus in der Linke nicht verschwinden. Im Gegenteil: Sie kann immer wieder befeuert werden, sobald Berliner Linke-Mitglieder bei propalästinensischen Demonstrationen oder Veranstaltungen einseitig Position gegen Israel beziehen und damit Schlagzeilen provozieren. Auch die Kontakte einzelner Parteimitglieder zu arabischstämmigen Clans könnten noch problematisch werden.
Aus Verhandlungen sickert nichts Inhaltliches durch
Bislang ist über die Inhalte der Koalitionsverhandlungen so gut wie nichts bekannt – auch nicht darüber, wo es noch hakt. Weil immer viel über Emde geredet wurde, fiel das auch nicht auf. Aber schwierige Fragen, wie sich viele Wahlversprechen angesichts drohender Milliardenlöcher im Haushalt finanzieren lassen, sind noch ungelöst. Auch bei anderen Themen klaffen die Vorstellungen vor allem zwischen Linke und SPD stark auseinander, etwa bei der Ausstattung der Polizei und möglichen Änderungen am Berliner Polizeigesetz.
Auch wenn man sich dann doch noch inhaltlich einig wird, ist Rot-Rot-Grün noch nicht gesetzt. Linke und SPD wollen nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen ihre Mitglieder zu den Ergebnissen befragen. Vor allem bei der SPD sehen viele das Risiko, dass eine Mehrheit den Daumen senkt. Im Berliner Landesverband gibt es etliche Stimmen, die öffentlich vor einer Zusammenarbeit mit den Linken warnen. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey gehört genauso dazu wie die Ex-Regierungschefs Michael Müller und Walter Momper. Wenn die Mitglieder Nein sagen, ist Rot-Rot-Grün Geschichte.
Welche Alternativen gäbe es?
Dem Vernehmen nach wollen sich die Verhandler bis Anfang 2027 auf einen Koalitionsvertrag verständigen. Zu Rot-Rot-Grün gibt es wenige attraktive Alternativen: Rechnerisch hätte auch eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD eine Mehrheit im Landesparlament – aber nur knapp mit zwei Stimmen. Nicht nur aus dem Kreis der jüngeren Grünen-Abgeordneten gibt es große Skepsis gegenüber der sogenannten Kenia-Koalition. Auch in der CDU gibt es Abgeordnete, die sich das schwer vorstellen können. Denkbar wäre auch eine Minderheitsregierung von Linke und Grünen. Aber es gibt große Zweifel, ob das angesichts der Herausforderungen für die Berliner Politik eine stabile Grundlage wäre.
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