Welche Alternativen gäbe es?

Dem Vernehmen nach wollen sich die Verhandler bis Anfang 2027 auf einen Koalitionsvertrag verständigen. Zu Rot-Rot-Grün gibt es wenige attraktive Alternativen: Rechnerisch hätte auch eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD eine Mehrheit im Landesparlament – aber nur knapp mit zwei Stimmen. Nicht nur aus dem Kreis der jüngeren Grünen-Abgeordneten gibt es große Skepsis gegenüber der sogenannten Kenia-Koalition. Auch in der CDU gibt es Abgeordnete, die sich das schwer vorstellen können. Denkbar wäre auch eine Minderheitsregierung von Linke und Grünen. Aber es gibt große Zweifel, ob das angesichts der Herausforderungen für die Berliner Politik eine stabile Grundlage wäre.