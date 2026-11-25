Ein 80-jähriger Autofahrer hat in Westendorf im Tiroler Unterland einen Unfall verursacht und seine Fahrt trotz einer Kopfverletzung fortgesetzt. Dabei verlor sein Wagen über mehrere Kilometer Öl, ehe er sprichwörtlich den Geist aufgab. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv.
Ereignet hat sich der Unfall am späten Dienstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr. Der 80-jährige Einheimische war mit seinem Auto auf der L204 Windauer Straße vom Westendorfer Ortszentrum kommend in Richtung Windau unterwegs. Bei einer Kreuzung wollte der Senior dann in Richtung Lend abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Stein, berichtete die Polizei. Der Lenker habe dadurch eine Verletzung am Kopf erlitten.
Mit demoliertem Auto weitergefahren
Doch anstatt anzuhalten, setzte der verletzte Pensionist seine Fahrt einfach fort – und zwar bis nach Hopfgarten im Brixental. „Dabei verlor sein beschädigter Wagen über die gesamte Strecke Öl“, so die Ermittler weiter.
Bei der Polizeiinspektion Kirchberg ging die Meldung über einen möglichen Verkehrsunfall und einen alkoholisierten Lenker ein.
Ermittler von der Polizei
Im Bereich eines Sägewerks war schließlich Endstation: Der Pkw blieb auf der B170 Brixentalstraße liegen. „Bei der Polizeiinspektion Kirchberg ging daraufhin die Meldung über einen möglichen Verkehrsunfall mit Sachschaden und einen alkoholisierten Lenker ein“, heiß es weiter.
Alkotest positiv, Führerschein weg
Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, kam alles ans Licht. „Ein beim 80-Jährigen durchgeführter Alkomattest verlief positiv.“ Ihm sei der Führerschein vorläufig abgenommen worden. Die Rettung brachte den Verletzten ins Bezirkskrankenhaus Kufstein.
Das beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten kam es auf der B170 zu wechselseitigen Anhaltungen.
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