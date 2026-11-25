Ereignet hat sich der Unfall am späten Dienstagnachmittag, gegen 16.40 Uhr. Der 80-jährige Einheimische war mit seinem Auto auf der L204 Windauer Straße vom Westendorfer Ortszentrum kommend in Richtung Windau unterwegs. Bei einer Kreuzung wollte der Senior dann in Richtung Lend abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Stein, berichtete die Polizei. Der Lenker habe dadurch eine Verletzung am Kopf erlitten.