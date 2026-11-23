Mehr als ein halbes Jahr hat die Nachprüfung des Campingbades am Ossiacher See durch den Villacher Stadtrechnungshof gedauert. Der erste Bericht hatte für viel Wirbel gesorgt: Die Campingbad Ossiacher See GmbH hatte nach Liquiditätsproblemen von der Stadt Villach 1,3 Millionen Euro überwiesen bekommen – das ohne jegliche Beschlüsse der zuständigen politischen Gremien.