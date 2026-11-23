„Erst seit Sonntag kann man von einer stabilen, kalten Wetterlage reden, unsere Schneekanonen laufen nun im Vollbetrieb. Wir sind froh, dass es jetzt geht. Aber natürlich müssen wir uns auch mit unseren Betriebsleitern abstimmen, wie lange sie brauchen, um den frisch produzierten Schnee zu Pisten weiterverarbeiten zu können“, sagt Hinterstoder Bergbahnen-Vorstand Helmut Holzinger.