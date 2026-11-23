Die Kälte kam, wie angekündigt. Und die Schneekanonen sind in Oberösterreichs Wintersportorten auf Dauerfeuer. Das brachte auch mancherorts die Idee auf, den Saisonstart vorzuziehen. Doch das Präparieren der Pisten braucht seine Zeit, daher wackelt trotz weißer Pracht jetzt sogar der früheste geplante Start in Oberösterreich.
„Erst seit Sonntag kann man von einer stabilen, kalten Wetterlage reden, unsere Schneekanonen laufen nun im Vollbetrieb. Wir sind froh, dass es jetzt geht. Aber natürlich müssen wir uns auch mit unseren Betriebsleitern abstimmen, wie lange sie brauchen, um den frisch produzierten Schnee zu Pisten weiterverarbeiten zu können“, sagt Hinterstoder Bergbahnen-Vorstand Helmut Holzinger.
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