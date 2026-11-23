Kindesabnahmen sorgen immer wieder für Aufregung in Kärnten. Das Land stärkt nun die Rechte der Kinder mit einem neuen Gesetz. So soll es unter anderem gesetzlich möglich sein, dass Kinder ohne Beisein ihrer Eltern befragt werden können.
„Jedes Kind in Kärnten muss ruhig schlafen können“, erklärte Landesrat Peter Reichmann (SPÖ) und ergänzte: „Im Idealfall im eigenen Zuhause.“ Nichts und niemand könne eine Familie ersetzen – doch hier gilt es, einen Spagat zu schaffen. Denn manchmal, wenn das Kindeswohl gefährdet ist, kann es auch nötig sein, betroffene Kinder aus einer Familie zu nehmen.
Dabei soll nun ein völlig überarbeitetes Kinder- und Jugendhilfegesetz helfen. Der Grundgedanke: „Wir schenken den Familien Vertrauen – doch manchmal reicht ein Schicksalsschlag, um Familien aus dem Gleichgewicht zu bringen“, so Reichmann. Das könne etwa eine Trennung, ein Verlust des Arbeitsplatzes oder eine Erkrankung sein. Hier gelte es, die Ordnung wieder herzustellen – man wolle kein System darstellen, das vorschnell Kinder abnimmt. Vielmehr soll in einem ersten Schritt das gesamte familiäre Umfeld, etwa die Großeltern, berücksichtigt werden – so will man Möglichkeiten finden, ein Kind sicher unterzubringen. Das Credo: Prävention vor Unterstützung und Unterstützung vor Kindesabnahme.
Verpflichtende Gespräche
Gestärkt werden sollen die Kinderrechte mit einer Neuerung bei den verpflichtenden Gesprächen im Fall einer Gefährdungsabklärung. Künftig soll es rechtlich nämlich möglich sein, diese Gespräche in Abwesenheit der Eltern durchzuführen, was bisher nur bei freiwilliger Einwilligung der Eltern der Fall war. Weigern sich die Eltern, mit den Behörden zusammenzuarbeiten, können empfindliche Geldstrafen fällig werden, die Rede ist von Strafen in Höhe von 7500 bis 15.000 Euro.
Kürzere Abstände soll es bei der sogenannten Hilfeplanung geben. Dabei wird überprüft, was eine Familie konkret braucht, um sie und die Kinder bestmöglich zu unterstützen. „Diese Hilfeplanung wird künftig alle sechs Monate überprüft und nicht mehr jährlich“, erklärte Reichmann. Hier könne man schneller erkennen, ob sich Beziehungen verbessert oder vielleicht sogar verschlechtert haben.
Wir schenken den Familien Vertrauen – doch manchmal reicht ein Schicksalsschlag, um Familien aus dem Gleichgewicht zu bringen
LR Peter Reichmann (SPÖ)
Wird ein Kind fremduntergebracht, so dürfe man aber nicht den Fehler machen, mit diesem Schritt auch die Arbeit mit der Familie zu beenden: „Vielleicht wollen die Eltern alles daran setzen, dass das Kind wieder nach Hause kommt. Unsere Aufgabe muss es sein, ihnen eine Chance zu geben, um eine Rückkehr zu ermöglichen“, bekräftigte der Landesrat. Dazu startet im Bezirk Villach-Land ein Pilotprojekt, in dem besonders intensiv daran gearbeitet wird, eine Rückführung der Kinder zu ermöglichen.
1005 Kinder fremduntergebracht
Ein weiterer Punkt im neuen Gesetz richtet sich an die Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe, deren fachliche Weiterentwicklung gestärkt werden soll. Und auch junge Erwachsene sind im Fokus: Sollten sie mit 18 Jahren eine Einrichtung verlassen, so haben sie derzeit keine Möglichkeit zur Rückkehr, sollten persönliche Probleme auftreten. „In so einer Situation würde man bei den Eltern anklopfen“, so Reichmann. Für Betroffene wurde deshalb die Möglichkeit geschaffen, Hilfen bis 21 Jahre nicht nur fortzusetzen, sondern auch wiederaufzunehmen.
Im Jahr 2025 wurden in Kärnten 7231 Kinder und Jugendliche betreut, darunter auch 91 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 1005 Kinder und Jugendliche sind fremduntergebracht.
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