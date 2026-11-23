Wird ein Kind fremduntergebracht, so dürfe man aber nicht den Fehler machen, mit diesem Schritt auch die Arbeit mit der Familie zu beenden: „Vielleicht wollen die Eltern alles daran setzen, dass das Kind wieder nach Hause kommt. Unsere Aufgabe muss es sein, ihnen eine Chance zu geben, um eine Rückkehr zu ermöglichen“, bekräftigte der Landesrat. Dazu startet im Bezirk Villach-Land ein Pilotprojekt, in dem besonders intensiv daran gearbeitet wird, eine Rückführung der Kinder zu ermöglichen.

1005 Kinder fremduntergebracht

Ein weiterer Punkt im neuen Gesetz richtet sich an die Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendhilfe, deren fachliche Weiterentwicklung gestärkt werden soll. Und auch junge Erwachsene sind im Fokus: Sollten sie mit 18 Jahren eine Einrichtung verlassen, so haben sie derzeit keine Möglichkeit zur Rückkehr, sollten persönliche Probleme auftreten. „In so einer Situation würde man bei den Eltern anklopfen“, so Reichmann. Für Betroffene wurde deshalb die Möglichkeit geschaffen, Hilfen bis 21 Jahre nicht nur fortzusetzen, sondern auch wiederaufzunehmen.