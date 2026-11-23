Die im Frühjahr präsentierte Kärntner Hausordnung für Asylwerber sorgt erneut für Kritik der FPÖ. Sie hat nun auch eine Anfrage an Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) geschickt. Thema: Die gemeinsam mit dem Integrationsfonds entwickelten Deutschkurse.
Asylwerber in Kärnten müssen seit einigen Monaten die sogenannte Hausordnung unterschreiben – damit verpflichten sie sich, Deutsch zu lernen und gemeinnützige Arbeit zu leisten. Unterschrieben haben fast alle – doch noch mangelt es an Arbeitsmöglichkeiten (die „Krone“ berichtete).
Kein gutes Haar an der von der Landesregierung umgesetzten Hausordnung lässt ausgerechnet die Kärntner FPÖ: „Die Kärntner Hausordnung als harten Asylkurs zu verkaufen, ist schlicht lächerlich und peinlich“, sagte Parteichef Erwin Angerer. Ein Gewaltverbot brauche keine Hausordnung – „das ist längst im Strafgesetzbuch geregelt“. Integrationsverweigerern müsse jedenfalls ein Riegel vorgeschoben werden: „Wir Freiheitliche stehen für einen sofortigen Asylstopp und für die sofortige Abschiebung von islamistischen Gefährdern und straffälligen Migranten.“
Aufklärung verlangen die Freiheitlichen über einen weiteren Punkt in Zusammenhang mit der Hausordnung – und zwar zu dem im Sommer präsentierten Online-Deutschkurs, den das Land Kärnten gemeinsam mit dem Österreichischen Integrationsfonds entwickelt hat.
In einer schriftlichen Anfrage will man wissen, wie viele Personen in der Grundversorgung einen Zugang zu den Lernangeboten erhalten haben, wie viele tatsächlich mit den Lernmodulen begonnen und wie viele davon die Grundmodule abgeschlossen haben. Eine Beantwortung stand bis Montagabend noch aus.
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