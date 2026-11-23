Als Heizungstechniker gaben sich am Montag zwei Männer einer 81-Jährigen gegenüber aus und betraten gegen 10.40 Uhr ihre Wohnung in Villach. Die beiden Männer gab an, dass sie die Heizung reparieren müssten. In der Wohnung lenkte einer der Unbekannten die Frau ab, einer versteckte sich im Badezimmer. Mehrere hundert Euro Bargeld wurden aus einer Geldtasche gestohlen.

Als die Pensionistin nach ihrem Sohn rief, verließen beide Männer fluchtartig die Wohnung. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief negativ.