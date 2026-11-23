Kreativ sind Kriminelle, um sich Zutritt zu Wohnungen zu verschaffen. In Villach behaupteten sie gegenüber einer 81-Jährigen, an der Heizung wäre etwas zu reparieren. Die vermeintlichen Techniker entpuppten sich aber als Diebe.
Als Heizungstechniker gaben sich am Montag zwei Männer einer 81-Jährigen gegenüber aus und betraten gegen 10.40 Uhr ihre Wohnung in Villach. Die beiden Männer gab an, dass sie die Heizung reparieren müssten. In der Wohnung lenkte einer der Unbekannten die Frau ab, einer versteckte sich im Badezimmer. Mehrere hundert Euro Bargeld wurden aus einer Geldtasche gestohlen.
Als die Pensionistin nach ihrem Sohn rief, verließen beide Männer fluchtartig die Wohnung. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief negativ.
Personenbeschreibung
Gesucht werden zwei Männer: Einer wird als korpulent beschrieben, dürfte 28/29 Jahre alt und südländischen Typs sein, der zweite soll schmal, 38/39 Jahre alt, ebenfalls südländischen Typs sein. Beide Männer trugen schwarze Kleidung und gelbe Warnwesten sowie schwarze Kopfbedeckungen und sprachen gebrochenes Deutsch.
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