Damit übertrifft der Titel den Vorgänger „GTA V“ um fast das Dreifache. Dieser hatte an seinem ersten Tag im Jahr 2013 rund 800 Millionen Dollar eingebracht. Take-Two-Chef Strauss Zelnick hatte sich angesichts der hohen Erwartungen zuletzt noch zurückhaltend geäußert und erklärt, man wolle den Erfolg nicht vorzeitig ausrufen.