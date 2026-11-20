Der US-Spielepublisher Take-Two Interactive steuert mit der Veröffentlichung seines Blockbusters „GTA VI“ Schätzungen zufolge auf einen historischen Verkaufsrekord zu. Von dem Videospiel seien bis Donnerstagabend rund 24,58 Millionen Exemplare verkauft worden, was dem Konzern Einnahmen von etwa 2,36 Milliarden Dollar bescheren dürfte, teilte das Analyseunternehmen Sensor Tower am Freitag mit.
Damit übertrifft der Titel den Vorgänger „GTA V“ um fast das Dreifache. Dieser hatte an seinem ersten Tag im Jahr 2013 rund 800 Millionen Dollar eingebracht. Take-Two-Chef Strauss Zelnick hatte sich angesichts der hohen Erwartungen zuletzt noch zurückhaltend geäußert und erklärt, man wolle den Erfolg nicht vorzeitig ausrufen.
Die Produktionskosten für das Spiel belaufen sich auf mehr als eine Milliarde Dollar. Analysten und Investoren richten ihr Augenmerk nun auf die für 2027 erwartete PC-Version sowie den lukrativen Online-Modus, der für die langfristige Umsatzentwicklung des Unternehmens als entscheidend gilt.
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