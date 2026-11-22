Ein Triumph für Paasikivi

Es ist auch ein persönlicher Triumph für Intendantin Lilli Paasikivi, die heuer zum ersten Mal das Programm vollständig verantwortete. Die Finnin gibt das Lob aber gleich weiter: „Was für eine wunderbare Auszeichnung! Wir freuen uns riesig über diese internationale Anerkennung. Ich bin unglaublich stolz auf unser gesamtes Team und auf alle Künstlerinnen und Künstler, die diesen Sommer mit ihrer Kreativität, ihrem Können und ihrem großen Einsatz möglich gemacht haben. Dieser Preis gehört uns allen.“