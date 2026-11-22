Jubel in Bregenz: Bei den International Opera Awards 2026 wurden die Bregenzer Festspiele am Samstagabend im Musiktheater an der Wien als „Festival of the Year“ ausgezeichnet. Die Jury würdigte insbesondere die mutige Programmgestaltung der Festspiele, die weit über die spektakuläre Seebühne am Bodensee hinausreiche.
Viel besser könnte es für die Festspiele im Jahr ihres 80-jährigen Bestehens nicht laufen: Nachdem im Festspielsommer mit rund 275.000 Besuchern ein neuer Rekord aufgestellt werden konnte, folgte nun die Auszeichnung zum „Festival of the Year“. Bereits 2015 konnten die Festspiele den renommierten internationalen Opernpreis nach Bregenz holen – jetzt ist ihnen dies ein zweites Mal gelungen.
Ein Triumph für Paasikivi
Es ist auch ein persönlicher Triumph für Intendantin Lilli Paasikivi, die heuer zum ersten Mal das Programm vollständig verantwortete. Die Finnin gibt das Lob aber gleich weiter: „Was für eine wunderbare Auszeichnung! Wir freuen uns riesig über diese internationale Anerkennung. Ich bin unglaublich stolz auf unser gesamtes Team und auf alle Künstlerinnen und Künstler, die diesen Sommer mit ihrer Kreativität, ihrem Können und ihrem großen Einsatz möglich gemacht haben. Dieser Preis gehört uns allen.“
Auch Bregenzer Festspielkünstler auf der Shortlist
Apropos Künstlerinnen und Künstler: Neben den Festspielen waren auch zwei Protagonisten der Saison 2026 nominiert: Bühnen- und Kostümbildner Jon Bausor stand für die Ausstattung von Leoš Janáčeks „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ in der Kategorie „Designer“ auf der Shortlist. Netia Jones, Regisseurin der Bregenzer Uraufführung „Passion of the Common Man“ von Daniel Bjarnason und Royce Vavrek, war in der Kategorie „Director“ nominiert.
Herausragende Leistungen gewürdigt
Die International Opera Awards wurden 2012 von John Allison, dem Herausgeber des renommierten britischen Opernmagazins Opera, und dem Geschäftsmann Harry Hyman ins Leben gerufen. Sie würdigen herausragende Leistungen aus allen Bereichen des internationalen Opernschaffens. Über die Auszeichnungen entscheidet eine internationale Fachjury aus renommierten Experten und führenden Persönlichkeiten der Opernwelt. Die Nominierten der diesjährigen Shortlist kamen aus insgesamt 24 Ländern. Es handelt sich also um einen Preis, auf den man sich durchaus etwas einbilden kann.
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