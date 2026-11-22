Urteil bringt Kostenersatz

Der Fall landete schließlich vor dem Landesverwaltungsgericht, welches die Ausweiskontrolle genau unter die Lupe nahm. Am Ende stand ein klares Ergebnis: So hielten die Richter fest, dass die Frau nur einen kleinen Rucksack bei sich getragen habe, im Vorarlberger Dialekt sprach und gar nicht bis zur Endstation ins deutsche Lindau fahren wollte. Allein die Tatsache, dass eine Zugverbindung im Ausland ende, rechtfertige noch keine willkürliche Feststellung der Identität von Fahrgästen.