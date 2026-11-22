Ein Kärntner Profi-Bodybuilder als Erfolgstrainer: Der Lavanttaler Klaus „Serratus“ Drescher coachte Marlene Hollenstein aus Vorarlberg zum Titel „Miss Universe 2026“. Die 22-Jährige setzte sich bei ihrem ersten Wettbewerb der World Fitness Federation (WFF) gegen 200 Athletinnen aus aller Welt durch.
Kaum zu glauben, aber die erst 22-Jährige setzte sich bei ihrem ersten Wettbewerb der World Fitness Federation (WFF) in Deutschland gegen rund 200 Athletinnen aus aller Welt durch.
Gecoacht von Bodybuilng-Legende„Marlene und ich haben uns vor einem Jahr bei einem Wettbewerb kennengelernt. Ich war damals Wettkampfrichter und sah sofort ihr Potenzial“, erzählt Drescher. Der gebürtige Lavanttaler ist zweifacher Weltmeister, Europameister, neunfacher internationaler österreichischer Meister und dreimaliger Mr. Universe. Nach dem ersten Kennenlernen blieb Hollenstein mit dem Kärntner in Kontakt. „Er hat mir angeboten, mich zu coachen“, erzählt die Vorarlbergerin. Besonders bei den Bühnenposen habe sie viel von ihm gelernt.
Doch der Erfolg hat auch seine Schattenseiten. Neben dem Kraftsport absolviert Hollenstein eine Lehre zur Elektrotechnikerin. Die Vereinbarkeit ist schwierig: „Weil ich zu einem Wettkampf gefahren bin, habe ich vor Kurzem meine Arbeitsstelle verloren.“ Auch finanziell ist der Sport eine Herausforderung. Das Preisgeld fällt gering aus, Athleten sind auf Sponsoren und Kooperationen angewiesen.
Wurzeln im Kampfsport
Vor dem Bodybuilding war Hollenstein im Kampfsport aktiv. Nach einem Unfall musste sie damit aufhören. Heute startet sie in der Kategorie „Wellness“. Dabei stehen vor allem der Unterkörper, Proportionen, Symmetrie und Bühnenpräsenz im Mittelpunkt.
Aufhören kommt für die 22-Jährige aber natürlich nicht infrage: „Mir macht das regelmäßige Trainieren Spaß und ich stehe gerne auf der Bühne.“ Nun möchte sie sich international einen Namen machen und sportlich weiterentwickeln. Drescher wird sie weiterhin begleiten. Sein Ziel: „Vielleicht schafft sie es ja eines Tages bei den Weltmeisterschaften.“
Marlene hat einfach eine tolle Figur. Sowohl Training als auch Genetik spielen dabei mit!
Bodybuilder Klaus „Serratus“ Drescher
Doch neben den sportlichen Zielen wartet auch der normale Alltag. Für Hollenstein geht es zunächst nach Innsbruck in die Berufsschule. Zwischen Lernen, Arbeit und Training bleibt wenig Zeit zum Durchatmen. Trotzdem will sie ihren Weg weitergehen – denn die Freude am Sport sei Antrieb genug.
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