Gecoacht von Bodybuilng-Legende„Marlene und ich haben uns vor einem Jahr bei einem Wettbewerb kennengelernt. Ich war damals Wettkampfrichter und sah sofort ihr Potenzial“, erzählt Drescher. Der gebürtige Lavanttaler ist zweifacher Weltmeister, Europameister, neunfacher internationaler österreichischer Meister und dreimaliger Mr. Universe. Nach dem ersten Kennenlernen blieb Hollenstein mit dem Kärntner in Kontakt. „Er hat mir angeboten, mich zu coachen“, erzählt die Vorarlbergerin. Besonders bei den Bühnenposen habe sie viel von ihm gelernt.