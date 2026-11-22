Über 3460 Kilometer haben Jojo und Sammy zurückgelegt. Dabei durchquerten sie Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, Griechenland und Türkei. Mehr als 32.400 Euro an Spenden konnten sie bereits im Rahmen ihrer „Spätzletour“ für ein Bildungsprojekt im Senegal sammeln.

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