Seit über zwei Monaten sitzen Jojo und Sammy auf ihrer „Spätzletour“ nun schon im Sattel – die „Krone“ berichtete. Und so langsam haben sich die beiden Freunde richtig „eingegroovt“. Ein Gruß aus der Türkei.
Sammy kommt besser mit Gegenwind klar, Jojo mit Bergstraßen. Sammy ist Frühaufsteher und arbeitet gerne morgens, Jojo döst lieber länger und arbeitet dafür bis in die Nacht hinein. Jojo mag Rosinen, Sammy gar nicht. „Es gibt also immer einen, der die Führung auf der Straße oder in einer Situation übernehmen kann, einen, der zu Unzeiten Nachrichten beantwortet oder einen, der aufisst, wenn der andere genug hat“, gibt Jojo Einblick in den Tagesablauf der beiden Radreisenden. Lachend fügt er hinzu: „Einzig bei den Oliven sind wir uns noch nicht ganz einig geworden. Davon sind wir beide keine Fans.“
Und Oliven gab’s zuletzt zuhauf. Wenn Sie diese Zeilen lesen, sind die beiden Oberländer zwar längst in der Türkei angekommen, davor ging’s aber erst einmal quer durch Griechenland – mit über 120 Millionen Olivenbäumen.
Über 3460 Kilometer haben Jojo und Sammy zurückgelegt. Dabei durchquerten sie Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Albanien, Nordmazedonien, Griechenland und Türkei. Mehr als 32.400 Euro an Spenden konnten sie bereits im Rahmen ihrer „Spätzletour“ für ein Bildungsprojekt im Senegal sammeln.
Mehr Infos auf Spätzletour.at.
Mit Australiern in Griechenland Vorarlberger Käspätzle kochen
Aktuell befinden sich die zwei Bikepacker in der zentraltürkischen Provinz Aksaray. Über Kappadokien (bekannt für seine kunterbunten Heißluftballons) führt die Route weiter nach Kayseri, wo der nächste „IKK“ („Internationaler Kässpätzle Kochversuch“) stattfinden soll.
Hängen den beiden ihre geliebten Kässpätzle nicht schon langsam zum Hals heraus? „Kurz: Nein. In den Balkanstaaten, die ja recht nah beieinander liegen, gab’s einmal wöchentlich Kässpätzle. Das ist für uns fast schon zu wenig“, verrät Spätzle-Gourmet Jojo und relativiert: „Ganz ehrlich, bis vor Kurzem waren wir beide noch Studenten. Da gibt‘s ja sowieso an fünf von sieben Tagen Nudeln …“
Auch bei ihren Weggefährten komme die Vorarlberger Küche und Art bestens an, berichtet Jojo: „Unser Ziel, etwas von unserer Kultur zu teilen, geht voll auf, wenn ein Australier sich im Vorarlberger Dialekt versucht oder sich ein Grieche zum vierten Mal den Teller mit Kässpätzle voll schöpft. Auch lustig: Ein Australier half uns beim Kochen und postete ein Foto davon auf Instagram. Darauf erhielt er von einem Tiroler, den er ein paar Monate zuvor in Südostasien kennengelernt hatte, eine Nachricht: ,Die beiden kenne ich!’ Wie sich herausstellte, aus der ,Krone‘.“ Die Welt ist eben ein Dorf.
Wenn alles planmäßig verläuft, verbringen wir Weihnachten und Silvester mit ein paar Freunden in Bagdad. Dann geht‘s in Richtung Zentralasien.
Jojo Lins
Weihnachten bei Freunden in Bagdad
Abschließend geben die beiden „ein exklusives und nigelnagelneues“ Update zu ihrer weiteren Route: In den kommenden zwei Monaten führt diese immer weiter gen Süden, zuerst in die Autonome Region Kurdistan und anschließend in den Irak: „Wenn alles planmäßig verläuft, verbringen wir Weihnachten und Silvester mit ein paar Freunden in Bagdad.“ Und je nach „tagesaktueller politischer Lage“ werden die beiden entweder durch den Iran radeln oder das Land nördlich umfahren, ehe es in Richtung Zentralasien geht. Jojo betont, dass der Irak als sicheres Reiseland gilt und die beiden ihre Entscheidung „erst nach reiflicher Überlegung“ getroffen haben.
Im Dezember werden wir sehen, ob sie die richtige war. Bis dahin: Gute Fahrt!
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