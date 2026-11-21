Bregenz ließ sich auch davon nicht groß schocken, griff weiter an. Der Schock kam dann aber doch wenig später. Der gerade eingewechselte Felix Nagele schloss einen selbst eingeleiteten Vienna-Konter zum 2:1 für die Döblinger ab. In der Nachspielzeit musste noch SW-Verteidiger Dredon Kelly nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz, Bregenz außerdem ohne Punkte. „Wir haben wieder verpasst, den Sack zuzumachen. Dieses Spiel darf man nicht verlieren“, ärgerte sich Sportkoordinator Patrick Schneider.