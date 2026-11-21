Nach einem Blitzstart mit sehr früher Führung verteidigten die Festspielstädter die Führung beim Tabellenzweiten Vienna lange. Schafften es aber nicht, den Sieg zu fixieren und ließen sich in der zweiten Halbzeit doch noch die Punkte stehlen.
Bregenz erwischte einen Traumstart gegen die Vienna. Schon in der ersten Minute verlängerte Dredon Kelly nach einem Einwurf in den Strafraum zu Genta Omotehara, der quirlige Japaner schloss sehenswert per Halbvolley in die lange Kreuzecke zum frühen 1:0 ab. Und Omotehara hätte wenig später sogar noch fast nachgelegt – nach schönem Zuspiel von Landsmann Daigo Araki traf er aber aus spitzem Winkel nur den Pfosten.
Ausgerechnet Ex-Bregenzer Raul Marte hätte dann beinahe auf 1:1 gestellt, nach einer schönen Einzelaktion wurde sein starker Abschluss aber von SW-Goalie Joao Paulo gerade noch entschärft (16.). Wenig später musste Mittelstürmer Le‘Sean Sealey verletzt vom Platz, für ihn kam Nicolas Rossi. Die Vienna drängte jetzt, wurde aber vorerst nicht gefährlich. Bregenz schon – Araki hätte per Kopf beinahe auf 2:0 erhöht. So ging es mit der knappen Führung für die Festspielstädter in die Pause.
Dann kippte es
Auch in den zweiten Abschnitt starteten die Gäste besser. Verpassten es aber, die Führung auszubauen. Und kassierten dann den Ausgleich. Nach einer Flanke kam der eingewechselte Daniel Au Yeong am kurzen Pfosten zu spät gegen Bernhard Zimmerman, der köpfte zum 1:1 ein (62.).
Bregenz ließ sich auch davon nicht groß schocken, griff weiter an. Der Schock kam dann aber doch wenig später. Der gerade eingewechselte Felix Nagele schloss einen selbst eingeleiteten Vienna-Konter zum 2:1 für die Döblinger ab. In der Nachspielzeit musste noch SW-Verteidiger Dredon Kelly nach wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz, Bregenz außerdem ohne Punkte. „Wir haben wieder verpasst, den Sack zuzumachen. Dieses Spiel darf man nicht verlieren“, ärgerte sich Sportkoordinator Patrick Schneider.
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