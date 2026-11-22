Üblicherweise wird in Wahlkampfzeiten alles mit mehr oder weniger gelungenen Plakaten zugepflastert, auf denen die Parteien photogeshopte Bilder ihres Spitzenpersonals präsentieren und mit einem möglichst nichtssagenden Slogan versehen. Dass jemand auf ein Porträt verzichtet und so etwas wie „Wir wissen zwar nicht, wer für uns antritt, aber wir werden alles anders und besser machen“ auf die Plakate schreibt, ist eher selten, aber nicht gänzlich ausgeschlossen. Bestes Beispiel dafür ist die UEFA, die seit dem durchaus öffentlichkeitswirksamen Zwergenaufstand gegen Gianni Infantino im letzten Sommer vier Monate ohne Gegenkandidaten vor sich hin gewurstelt hat, weil sie damit beschäftigt war, irgendwelche Profile, Konzepte und sonstigen von der Heiligen Betriebswirtschaftslehre favorisierten Kram zu entwickeln.