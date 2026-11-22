Aufatmen in Bezau

Für eine tatsächliche Änderung der Bezirksgerichtssprengel ist jedoch zwingend eine Verordnung der Regierung notwendig. Auf eine solche kann sich die Bundesregierung laut einem Bericht der „Tiroler Tageszeitung“ aber offenbar nicht einigen. In Bezau wird man das gerne hören: Dort ist das kleinste Bezirksgericht Vorarlbergs beheimatet, dieses steht wohl ebenfalls auf der Streichliste. Und das nicht zum ersten Mal: Schon im Jahr 2019 gab es konkrete Pläne für eine Schließung. Damals scheiterten diese Vorhaben allerdings am massiven politischen Widerstand aus der Region. Auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner hat sich in der Vergangenheit wiederholt für den Gerichtsstandort Bezau eingesetzt.