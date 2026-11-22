Ein unbekannter Autofahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Möggers (Vorarlberg) mit seinem Pkw in ein parkendes Auto gekracht. Anstatt den Schaden zu melden, trat er mit seinem Fahrzeug die Flucht an.
Zugetragen hat sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden zwischen 4 und 5 Uhr auf einem Parkplatz in der Parzelle Weienried. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte dort mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Skoda gerammt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dienstwagen massiv in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher dachte jedoch nicht daran, die Verantwortung zu übernehmen, sondern setzte seine Fahrt einfach fort.
Markante Spuren am Pkw
Die Ermittler gehen aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass das Auto des Flüchtigen erhebliche Beschädigungen aufweisen muss. Insbesondere die Frontpartie auf der Beifahrerseite sowie die Windschutzscheibe dürften bei der Kollision zersplittert beziehungsweise stark eingedrückt worden sein.
Etwaige Beobachtungen zum Hergang oder Hinweise auf ein derart ramponiertes Fahrzeug werden von der Polizeiinspektion Hörbranz entgegengenommen.
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