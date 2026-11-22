Zugetragen hat sich der Vorfall in den frühen Morgenstunden zwischen 4 und 5 Uhr auf einem Parkplatz in der Parzelle Weienried. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte dort mit seinem Fahrzeug einen schwarzen Skoda gerammt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Dienstwagen massiv in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallverursacher dachte jedoch nicht daran, die Verantwortung zu übernehmen, sondern setzte seine Fahrt einfach fort.