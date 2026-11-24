„Reibungslosere Vorbereitung gab es lange nicht“

Auf der faulen Haut lag er ja ohnehin im Sommer nicht, verbrachte enorm viel Zeit auf dem „Drahtesel“. „Radl’ und Rolle. Die sind bei mir seit 20 Jahren ohnehin fast immer dabei, daher ist es für mich nichts Neues gewesen“ scherzt Karl. Der zuletzt im Tiroler Kaunertal ordentlich Kilometer auf dem Board abspulte, ehe es am Dienstag für zwei Wochen ins Trainingslager nach China geht. „Das Wetter war teilweise ein bissl zach. Aber alles in allem ging’s gut , so eine reibungslose Vorbereitung hatte ich schon lange nicht mehr.“ Steht einem erneuten Top-Winter ja nicht’s im Wege, oder? „Naja, im letzten Jahr war die Vorbereitung richtig zach“ – dafür legte Karl im Anschluss einen der besten Winter seiner Karriere samt Olympia-Gold hin...