Snowboard-Routinier Benjamin Karl hat einen Sommer der anderen Art hinter sich, feilt aktuell nach kurzem Ausflug aufs Fahrrad nun am „Comeback“. Mit der „Krone“ sprach der Olympiasieger von 2026 über Zeit mit der Familie, mentalen Aufholbedarf und das Team-Klima nach der Kritik an seiner Rückkehr...
Die Vorbereitung für den nächsten Weltcup-Winter ist für Snowboard-Ass Benjamin Karl mittlerweile eigentlich absolute Routine. Kein Wunder, ist ja auch bereits seine 19. (!). Gewöhnlich waren die letzten Monate dann aber doch keinesfalls...
Denn das temporäre Umsatteln auf’s Cyclocross brachte zwar einen Sommer ohne jegliche Gedanken an’s Snowboard, dafür aber auch einen kleinen Rückstand. Allerdings eher mental als körperlich. „Es war schön, mal nicht daran denken zu müssen. Aber dabei entwickelst du dich weiter und reflektierst. Das muss ich jetzt doppelt so schnell nachholen“, grinst der Doppel-Olympiasieger. Was das Geschehen auf der Piste angeht, ist der Wilhelmsburger allerdings voll auf Kurs. „Ich habe mich auf Anhieb wieder wohl gefühlt, bin auf dem besten Weg zur Wettkampf-Form.“
„Reibungslosere Vorbereitung gab es lange nicht“
Auf der faulen Haut lag er ja ohnehin im Sommer nicht, verbrachte enorm viel Zeit auf dem „Drahtesel“. „Radl’ und Rolle. Die sind bei mir seit 20 Jahren ohnehin fast immer dabei, daher ist es für mich nichts Neues gewesen“ scherzt Karl. Der zuletzt im Tiroler Kaunertal ordentlich Kilometer auf dem Board abspulte, ehe es am Dienstag für zwei Wochen ins Trainingslager nach China geht. „Das Wetter war teilweise ein bissl zach. Aber alles in allem ging’s gut , so eine reibungslose Vorbereitung hatte ich schon lange nicht mehr.“ Steht einem erneuten Top-Winter ja nicht’s im Wege, oder? „Naja, im letzten Jahr war die Vorbereitung richtig zach“ – dafür legte Karl im Anschluss einen der besten Winter seiner Karriere samt Olympia-Gold hin...
Zeit für die Familie im Sommer
Gold wert war für den dreifachen Gesamtweltcup-Sieger auch die im Sommer mit seiner Familie verbrachte Zeit. „Das war richtig schön, so viel haben wir lange nicht mehr miteinander unternommen. Jetzt wird’s turbulenter, da werden sie mir fehlen. Leider gibt’s da kein Konto, das man befüllen und in stressigeren Zeiten davon zehren kann.“
Ewige Zielsetzung bleibt bestehen
Sehr wohl befüllen kann und möchte „König Karl“ allerdings sein Erfolgskonto. Im besten Fall mit zahlreichen Weltcup-Siegen. An der ewigen Zielsetzung rüttelte auch der außergewöhnliche Sommer nichts. „Ich rechne damit, dass meine Performance im Winter so gut wie die letzten Jahre sein wird. Wissen tut man es nie, aber ich habe das Snowboarden ja hoffentlich nicht völlig verlernt“, grinst der 41-Jährige kurz vorm „Comeback“.
Keine dicke Luft?
Das aber nicht von allen gut aufgenommen wurde. So äußerten sich etwa Karls Teamkollegen Andreas Prommegger und Alex Payer kritisch über die Rückkehr. Herrscht da also dicke Luft im Team? „Wir kommen auf der Piste gut miteinander aus. Etwaige andere Sachen werden da außen vor gelassen.“
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