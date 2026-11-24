Erdrückende Beweislage

Die Richterin sprach von einer erdrückenden Beweislage, zumal es etliche Chats zu den Taten gibt. Das Geständnis sei daher eine kluge Entscheidung gewesen. „Kurz gesagt, Sie waren dick im Geschäft.“ Erschwerend für die Strafbemessung wogen die enormen Mengen und die einschlägigen Vorstrafen. „Das war keine einmalige Dummheit.“ Der Mann habe über längere Zeit gehandelt und andere dazu angestiftet. Das rechtskräftige Urteil: vier Jahre Zusatzstrafe zu den fünf Jahren vom Oktober, dazu 145.000 Euro Verfall, außerdem muss er die Verfahrenskosten decken. Bevor der Mann zurück in seine Zelle musste, wandte er sich an seine Frau im Gerichtssaal: „Ich liebe dich und sag den Kindern schöne Grüße.“