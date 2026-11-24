Kokaintransporte quer durch Europa, Drogengeschäfte im großen Stil und eine erdrückende Beweislage: Für einen 44-jährigen Familienvater endete der Prozess am Landesgericht Feldkirch mit einer empfindlichen Zusatzstrafe. Zum Abschied von seiner Frau fand er noch rührende Worte.
Satte 14 Einträge im Strafregister hatte er bereits. Am Montag kam für einen 44-jährigen Vorarlberger am Landesgericht Feldkirch Nummer 15 dazu. Die finale Bilanz seiner Drogengeschäfte: insgesamt neun Jahre Haft und 145.000 Euro, die er an den Bund zahlen muss. Erst im Oktober war der Familienvater zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt worden, da er aus der Untersuchungshaft heraus den Transport von 35 Kilogramm Cannabis aus der Schweiz nach Österreich organisiert hatte. Die Lieferung kam nie zustande.
Kiloweise Kokain geschmuggelt und gehandelt
Seine Kokaingeschäfte wurden damals wegen Ermittlungen in der Schweiz und einer offenen Rechtsfrage abgetrennt. Nun saß der Mann genau deswegen erneut vor dem Schöffengericht. Zwischen Sommer 2020 und März 2021 soll er den Schmuggel von elf Kilogramm Kokain aus Belgien und sechs Kilogramm aus den Niederlanden nach Österreich veranlasst haben. Knapp zwei weitere Kilogramm sollten in die Schweiz gelangen. Hinzu kamen Geschäfte mit knapp 4,5 Kilogramm Kokain sowie das Angebot, zwei Kilogramm für 75.000 Euro zu verkaufen.
Angeklagte nahm wortlos die Schuld auf sich
Der Angeklagte bekannte sich zu den Vorwürfen vollinhaltlich schuldig. Weitere Angaben? Fehlanzeige. Auch dem von Staatsanwalt Simon Mathis beantragten Verfallsbetrag von 145.000 Euro stimmte er zu. Mathis wertete das Geständnis positiv, verwies aber zugleich auf die Dimension der Drogengeschäfte: Die gesetzliche Grenzmenge sei um mehr als das 800-Fache überschritten worden. Die Verteidigung bat ihrerseits, die lange Verfahrensdauer zu berücksichtigen.
Erdrückende Beweislage
Die Richterin sprach von einer erdrückenden Beweislage, zumal es etliche Chats zu den Taten gibt. Das Geständnis sei daher eine kluge Entscheidung gewesen. „Kurz gesagt, Sie waren dick im Geschäft.“ Erschwerend für die Strafbemessung wogen die enormen Mengen und die einschlägigen Vorstrafen. „Das war keine einmalige Dummheit.“ Der Mann habe über längere Zeit gehandelt und andere dazu angestiftet. Das rechtskräftige Urteil: vier Jahre Zusatzstrafe zu den fünf Jahren vom Oktober, dazu 145.000 Euro Verfall, außerdem muss er die Verfahrenskosten decken. Bevor der Mann zurück in seine Zelle musste, wandte er sich an seine Frau im Gerichtssaal: „Ich liebe dich und sag den Kindern schöne Grüße.“
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.