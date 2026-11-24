Die Brandursache? Weiterhin unklar. Die Schäden? Immens! Nach den verheerenden Flammen in einem Wohnhaus im Salzburger Stadtteil Riedenburg dürfen die Bewohner bis auf Weiteres nicht zurück in ihre eigenen vier Wände – doch es gibt eine Ausnahme!
Der Eingang ist fest versperrt. Durch das brüchige Glas der Türe dringt auch zwei Tage danach beißender Rauchgeruch ins Freie. Das Stiegenhaus ist mit einem langen Polizeiband abgesperrt, die Bewohner dürfen bis auf Weiteres nicht mehr in ihre eigenen vier Wände zurück.
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