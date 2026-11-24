Die Ähnlichkeit von Michael Gregoritsch mit Schauspieler Tom Holland, der als Spider-Man in dem im Sommer angelaufenen Blockbuster „Brand New Day“ noch immer durch viele Kinos fliegt, ist nicht von der Hand zu weisen. Und auch der Steirer hat in dieser Saison wie Spider-Man quasi Superkräfte.
Der 32-Jährige hält nach seinen zwei Toren (sein zehnter Doppelpack im deutschen Oberhaus) beim 3:1 gegen Mainz bei sieben Volltreffern in neun Spielen (beim Match in Leipzig spielte er nicht). Damit ist „Gregerl“ hinter dem Bremer Niclas Füllkrug (11) und Leverkusen-Knipser Patrik Schick (9) Dritter der Schützenliste.
Noch beeindruckender: 31 seiner bislang insgesamt 72 Bundesliga-Tore waren das 1:0. Das entspricht einem Wert von 43,1 Prozent. Damit löste der Steirer an der Spitze dieser Bundesliga-Statistik Legende Mario Basler, der bei 41,9 Prozent seiner Treffer zur Führung getroffen hatte, ab.
Lobeshymne vom Trainer
Augsburg-Trainer Manuel Baum lobte seinen Torjäger nach dem Heimsieg gegen Mainz: „Es gibt diese Floskel, dass ein Stürmer weiß, wo das Tor steht. Das weiß ich auch, weil das Tor verschiebt sich nicht. Der Stürmer weiß nur, wo er zu stehen hat, um ein Tor zu schießen. Und das ist bei ihm mit seiner vielen Erfahrung ausgeprägter als bei einem Jungen.“
Spider-Man Gregoritsch ist für Augsburg und auch Österreichs Nationalteam ein Superheld. Die Fans lieben es, wie er von Tor zu Tor fliegt.
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