Lobeshymne vom Trainer

Augsburg-Trainer Manuel Baum lobte seinen Torjäger nach dem Heimsieg gegen Mainz: „Es gibt diese Floskel, dass ein Stürmer weiß, wo das Tor steht. Das weiß ich auch, weil das Tor verschiebt sich nicht. Der Stürmer weiß nur, wo er zu stehen hat, um ein Tor zu schießen. Und das ist bei ihm mit seiner vielen Erfahrung ausgeprägter als bei einem Jungen.“