Der „kleine“ FC glänzt nach dem Aufstieg im Vorjahr als Zweiter der Ligue 1. Topverein PSG greift am Mittwoch wieder in der Champions League an, will trotz Ausfallssorgen daheim gegen Roma die Führung in der Ligaphase verteidigen. Auch der einzige offizielle PSG-Fanclub Österreichs fiebert mit.