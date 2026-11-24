Große Worte ertönten nach dem Scheitern der globalen Klimakonferenz COP31 in der Türkei. Als „eine Enttäuschung“ und einen „Rückschritt“ bezeichnete Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) den Entwurf der Abschlusserklärung, die letztlich keine Mehrheit erhielt. Sie ignoriere „die Realität und ist nicht mehr als ein Greenwashing“. Am Montag legte Totschnig dann nach und bekannte sich im Ö1-Interview klar zur E-Mobilität, auch das abgeschwächte Verbrenner-Aus bis 2035 verteidigte er. Bisher hatte die ÖVP immer „Technologieoffenheit“ propagiert.