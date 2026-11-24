Vollgas in der Türkei, aber zu Hause auf der Bremse: In Österreich herrscht großes Warten auf das im Spätsommer angekündigte Umweltpaket samt Klimapaket. Nun stehen erneut Gespräche in der Koalition an.
Große Worte ertönten nach dem Scheitern der globalen Klimakonferenz COP31 in der Türkei. Als „eine Enttäuschung“ und einen „Rückschritt“ bezeichnete Umweltminister Norbert Totschnig (ÖVP) den Entwurf der Abschlusserklärung, die letztlich keine Mehrheit erhielt. Sie ignoriere „die Realität und ist nicht mehr als ein Greenwashing“. Am Montag legte Totschnig dann nach und bekannte sich im Ö1-Interview klar zur E-Mobilität, auch das abgeschwächte Verbrenner-Aus bis 2035 verteidigte er. Bisher hatte die ÖVP immer „Technologieoffenheit“ propagiert.
Gleichzeitig wartet in Österreich alles auf das groß angekündigte Klimagesetz. Nach langem Streit in der Koalition einigte man sich ja auf die Klimaneutralität bis 2040. Allerdings ohne Sanktionen. Wie dieses Ziel erreicht werden soll, will die Regierung erst bis Ende 2027 in einem Klimafahrplan festlegen.
„Weitere Gespräche mit Koalitionspartner geplant“
Aktuell hängt das Gesetz aber im Umweltministerium fest, dort wird es nach der Begutachtung überarbeitet. Ein Balanceakt für Totschnig, dem der ÖVP-Wirtschaftsflügel im Nacken sitzt. Über die „punktuellen Änderungen“ werde es „noch Gespräche mit den Koalitionspartnern geben, denen wir nicht vorgreifen wollen“, heißt es aus dem Ministerium.
Bericht über Klimafahrplan erst Ende Oktober 2027?
Eine Abänderung dürfte zumindest den Klimabericht betreffen, der sollte laut Entwurf bis 15. Oktober 2027 erstellt werden. Ein Bericht über einen Klimafahrplan, den es erst Ende 2027 geben wird? Das sorgte bei vielen für Kopfschütteln.
Auch bei den Grünen: „Die Verantwortlichen haben den Ernst der Lage nicht verstanden. Statt gegenzusteuern, nimmt sich die Regierung nochmal mehr Zeit. Das ist viel zu wenig“, so Grünen-Chefin Leonore Gewessler. Heuer wird es jedenfalls keinen Beschluss mehr geben, frühestens im Plenum im Jänner – falls die nachträglichen Abänderungen nicht wieder zum Koalitionsstreit führen.
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