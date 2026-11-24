Da hat dieser Tage Alexander Pröll, seines Zeichens Staatssekretär, in einer von seinen Parteifreunden heftig akklamierten Rede eine „KI-Strategie für Österreich“ vorgestellt. In einer Rede, basierend auf einer Homepage, die nach eigenem Eingeständnis in Teilen KI-generiert war.
EINERSEITS ist unbestreitbar, dass Künstliche Intelligenz und der Umgang mit dieser auch für unser Land ein zentrales Zukunftsthema ist, dessen sich die Regierung anzunehmen hat.
ANDERERSEITS lassen die geradezu euphorischen Kommentare aus ÖVP-Kreisen über die Ausführungen des 36-Jährigen doch aufhorchen. Selbst Bundeskanzler Christian Stocker mimte Begeisterung.
Und da liegt der Verdacht schon nahe, dass die ÖVP-Granden – im Sinne der niederösterreichischen Landespartei – mit Alexander Pröll einen neuen Hoffnungsträger aufbauen wollen. Nach Altlandeshauptmann Erwin Pröll, dem man die etwas merkwürdige Konstruktion seiner Stiftung längst verziehen hat, und dessen Neffen, dem Ex-Vizekanzler Josef, der mit dem Verkauf der Hypo-Alpe-Adria-Bank an die Bayern auch einigermaßen unrühmlich aus der Politik geschieden ist, soll also nun dessen Sohn Alexander in die Fußstapfen seiner Anverwandten treten.
Die Dynastie der Radlbrunner Prölls scheint also aus der Volkspartei so etwas wie eine Erbmonarchie machen zu können. Dabei stellt sich nur die Frage, ob der ÖVP-Thron-Prätendent auch bereit ist, sich mit der Rolle des Vizekanzlers zu begnügen. Viel mehr wird in nächster Zeit wohl nicht drinnen sein.
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